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13:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Как Криштиану Роналду отдыхает между матчами (фото)

Солнце, воздух и вода — его лучшие друзья.

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Источник: AFP 2020

Звезда «Ювентуса» Криштиану Роналду показал в своих соцсетях, как отдыхает между матчами. Футболист любит восстанавливаться на море вместе со своей семьей.

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Так Роналду заряжается энергией.

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И играет с детьми в бассейне.

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Семейные велопрогулки — уже привычное дело для Криштиану.

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Этот сезон удается Роналду лучше предыдущего, в 28 матчах серии А португалец уже забил 28 голов и претендует на звание лучшего бомбардира.

Андрей Санталов.

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