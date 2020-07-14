Как Криштиану Роналду отдыхает между матчами (фото)
Солнце, воздух и вода — его лучшие друзья.
Солнце, воздух и вода — его лучшие друзья.
Звезда «Ювентуса» Криштиану Роналду показал в своих соцсетях, как отдыхает между матчами. Футболист любит восстанавливаться на море вместе со своей семьей.
Так Роналду заряжается энергией.
И играет с детьми в бассейне.
Семейные велопрогулки — уже привычное дело для Криштиану.
Этот сезон удается Роналду лучше предыдущего, в 28 матчах серии А португалец уже забил 28 голов и претендует на звание лучшего бомбардира.
Андрей Санталов.