Бэйл скромно отпраздновал чемпионство с «Реалом» (видео)

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Мадридский «Реал» оформил досрочное чемпионство, обыграв «Вильярреал». Вместе с клубом второй титул в Испании выиграл Гарет Бэйл. Валлиец планирует покинуть королевский клуб этим летом, поэтому радовался чемпионству достаточно сдержанно.

Перед рестартом Гарет радовался возвращению футбола и рассчитывал на игровую практику.

Но Зинедин Зидан выпустил вингера только в двух матчах, а в последних шести Бэйл просто скучал на скамейке.

16 июля Бэйлу исполнился 31 год, в этом сезоне он забил лишь 2 гола в 16 матчах Ла Лиги. Контракт валлийца рассчитан до 2022 года, но ожидается, что «Реал» расторгнет соглашение с дорогостоящим игроком.