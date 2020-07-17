Бэйл скромно отпраздновал чемпионство с «Реалом» (видео)
Этим летом Гарет найдет себе новый клуб.
Этим летом Гарет найдет себе новый клуб.
Мадридский «Реал» оформил досрочное чемпионство, обыграв «Вильярреал». Вместе с клубом второй титул в Испании выиграл Гарет Бэйл. Валлиец планирует покинуть королевский клуб этим летом, поэтому радовался чемпионству достаточно сдержанно.
Перед рестартом Гарет радовался возвращению футбола и рассчитывал на игровую практику.
Но Зинедин Зидан выпустил вингера только в двух матчах, а в последних шести Бэйл просто скучал на скамейке.
16 июля Бэйлу исполнился 31 год, в этом сезоне он забил лишь 2 гола в 16 матчах Ла Лиги. Контракт валлийца рассчитан до 2022 года, но ожидается, что «Реал» расторгнет соглашение с дорогостоящим игроком.
С королевским клубом Бэйл выиграл четыре Лиги чемпионов, два раза стал чемпионом Испании, трижды победил в клубном чемпионате мира и один раз в Кубке Испании.
Андрей Санталов