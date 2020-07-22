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10:16 (мск), источник: Sportmail.ru

На «Энфилде» будет праздник: анонс матча «Ливерпуль» — «Челси»

Последняя топ-игра сезона.

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Источник: AFP 2020

«Челси» с 4-й попытки обыграл-таки «Манчестер Юнайтед» и вышел в финал Кубка Англии, но остались ли после этого у футболистов силы на два последних матча в АПЛ? Все-таки 10 игр за месяц — это очень прилично. Суперматч против «МЮ» провел Аспиликуэта, хорош был Жиру, и, конечно, Лэмпард грамотно подготовился к сопернику. Теперь задача «Челси» — удержать место в лигочемпионской четверке. Пока «синие» опережают «Лестер» на одно очко, а после «Ливерпуля» им играть с мотивированным «Вулверхэмптоном».

Футбол

Англия 2019/2020
Тур 37, 22.07.2020, 22:15

Ливерпуль-Челси-

С настроем «Ливерпуля» на этот матч тоже все ясно. После игры команде вручат чемпионский Кубок — получать его после поражения будет не очень приятно. Клопп уже сравнил этот момент с Рождеством — «ты знаешь, что получишь подарок, но все равно очень рад этому дню». Он явно выставит сильнейший состав, тем более у футболистов была неделя на подготовку к «Челси». Мерсисайдцы уже не побьют рекорд «Ман Сити» по очкам из-за расхлябанности в матче с «Арсеналом», но напомнить, что такое чемпионский футбол они по-прежнему могут.

В этом сезоне «Ливерпуль» уже трижды играл с «Челси». В августе в матче за Суперкубок УЕФА одолеть команду Лэмпарда получилось только в серии пенальти. Игра АПЛ на «Стэмфорд Бридж» тоже закончилась в пользу мерсисайдцев, они были хладнокровнее в реализации моментов — 2:1. А вот из Кубка Англии уже «Челси» выбил «Ливерпуль» (2:0), и этот результат был абсолютно по игре.

Добавим еще немного статистики. «Ливерпуль» лишь раз потерял очки в этом сезоне на «Энфилде», а не проигрывал дома и вовсе уже 56 матчей. Есть персональные цели и для лучших голеадоров мерсисайдцев Салаха и Мане — оба форварда рядом с отметкой в 20 голов, будет красиво, если они вдвоем второй год подряд достигнут этой отметки. В общем, «Ливерпуль» не должен испортить праздник на домашнем стадионе, победа над «Челси» украсит этот и без того легендарный сезон. На такой исход БК Winline дает коэффициент 2,04.

Андрей Санталов

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