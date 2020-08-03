«Я не Хозе, я Джузе». Моуринью попросил правильно называть его имя (видео)
Урок португальского.
Урок португальского.
Компания Amazon Prime Video показала отрывок из сериала «Все или ничего» про «Тоттенхэм». На видео главный тренер «шпор» Жозе Моуринью" рассказал игрокам, что не любит, когда его называют неправильно.
«Как мне правильно произнести твое имя? Танганга? Не люблю, когда неправильно
Сериал про «Тоттенхэм» будет состоять из 8 серий, Amazon Prime Video сообщил, что вскоре выложит его на своем сервисе. «Все или ничего» покажет эмоции игроков после поражения в финале Лиги чемпионов, кризис, который привел к увольнению Маурисио Почеттино, и приход в клуб Жозе Моуринью.
Ранее Amazon Prime Video снял такой сериал про чемпионский сезон «Манчестер Сити», в котором команда Пепа Гвардиолы набрала 100 очков.
Андрей Санталов