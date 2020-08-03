«Я не Хозе, я Джузе». Моуринью попросил правильно называть его имя (видео)

Компания Amazon Prime Video показала отрывок из сериала «Все или ничего» про «Тоттенхэм». На видео главный тренер «шпор» Жозе Моуринью" рассказал игрокам, что не любит, когда его называют неправильно.



«Как мне правильно произнести твое имя? Танганга? Не люблю, когда неправильно кого-то называю. Все произносят мое имя неправильно, меня называют Хозе. Я не Хозе, я Джузе», — заявил Моуринью.