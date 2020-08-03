Текущие события
Футбол. Первый дивизион
2.08
Крылья Советов
Балтика
00
Футбол. Зарубежный
2.08
СПАЛ
Фиорентина
13
Футбол. Зарубежный
2.08
Сассуоло
Удинезе
01
Футбол. Зарубежный
2.08
Болонья
Торино
11
Футбол. Зарубежный
2.08
Лечче
Парма
34
Футбол. Зарубежный
2.08
Дженоа
Верона
30
Все события
Фоторепортажи
11«Зенит» стал чемпионом в Краснодаре
9Золотой дубль «Зенита»
17:40 (мск), источник: Sportmail.ru

«Я не Хозе, я Джузе». Моуринью попросил правильно называть его имя (видео)

Урок португальского.

Наверх
Источник: AP 2020

Компания Amazon Prime Video показала отрывок из сериала «Все или ничего» про «Тоттенхэм». На видео главный тренер «шпор» Жозе Моуринью" рассказал игрокам, что не любит, когда его называют неправильно.

«Как мне правильно произнести твое имя? Танганга? Не люблю, когда неправильно кого-то называю. Все произносят мое имя неправильно, меня называют Хозе. Я не Хозе, я Джузе», — заявил Моуринью.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сериал про «Тоттенхэм» будет состоять из 8 серий, Amazon Prime Video сообщил, что вскоре выложит его на своем сервисе. «Все или ничего» покажет эмоции игроков после поражения в финале Лиги чемпионов, кризис, который привел к увольнению Маурисио Почеттино, и приход в клуб Жозе Моуринью.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Amazon Prime Video снял такой сериал про чемпионский сезон «Манчестер Сити», в котором команда Пепа Гвардиолы набрала 100 очков.

Андрей Санталов

«Ливерпуль» и Клоппа не остановил даже карантин. Итоги АПЛ
Тренер «Спартака» пока не намерен возвращаться в Германию
Главные трансферные задачи клубов РПЛ. «Зенит», ЦСКА, «Спартак»
Дзюба о будущем: Может, пойду экспертом на ТВ или стану тренером
Российский футбол посчитали посмешищем
Назван бюджет ФК «Спартак» на сезон-2020/21
Бой Емельяненко — Исмаилов принес более 18 миллионов рублей
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь