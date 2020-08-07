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18:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Защитник забил классный гол пяткой (видео)

Такого от него не ожидал никто.

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Источник: Reuters

В чемпионате Австралии зрелищный выдали «Вестерн Юнайтед» и «Вестерн Сидней». Сначала хозяева повели 3:0, затем гости сделали камбэк. Причем один из голов был забит очень эффектно.

Защитник «Вестерн Сидней» Тасс Мурдукутас после розыгрыша штрафного пяткой переправил мяч в дальний угол. Для 21-летнего австралийца это первый гол в сезоне.

Во время загрузки произошла ошибка.

Правда, гости в конце матча все же пропустили еще два гола и проиграли 3:5. Последний мяч в этой встрече тоже получился красивым.

Во время загрузки произошла ошибка.

Обе команды идут за пределами топ-6 чемпионата Австралии, но сохраняют шансы попасть в плей-офф. «Вестерн Юнайтед» занимает 7-е место, «Вестерн Сидней» — 9-е.

Андрей Санталов

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