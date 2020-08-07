Защитник забил классный гол пяткой (видео)

В чемпионате Австралии зрелищный выдали «Вестерн Юнайтед» и «Вестерн Сидней». Сначала хозяева повели 3:0, затем гости сделали камбэк. Причем один из голов был забит очень эффектно.



Защитник «Вестерн Сидней» Тасс Мурдукутас после розыгрыша штрафного пяткой переправил мяч в дальний угол. Для 21-летнего австралийца это первый гол в сезоне.