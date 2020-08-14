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18:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Роналду проводит отпуск на яхте (фото)

Капитан Криш.

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Источник: AP 2020

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду показал в соцсетях, как проводит отпуск после вылета команды из Лиги чемпионов. Португалец вместе с Джорджиной и детьми отдыхает на яхте в окрестностях Сен-Тропе — города на Лазурном берегу.

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В этом сезоне Роналду вновь выиграл чемпионат Италии и с 31 голом в 33 матчах стал вторым бомбардиром серии А. У Роналду были конфликты с тренером Маурицио Сарри, теперь же командой будет руководить Андреа Пирло.

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Новый сезон в Италии начнется 19 сентября. Криштиану пока наслаждается закатом на Средиземном море.

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Андрей Санталов

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