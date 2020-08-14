Роналду проводит отпуск на яхте (фото)
Капитан Криш.
Капитан Криш.
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду показал в соцсетях, как проводит отпуск после вылета команды из Лиги чемпионов. Португалец вместе с Джорджиной и детьми отдыхает на яхте в окрестностях
В этом сезоне Роналду вновь выиграл чемпионат Италии и с 31 голом в 33 матчах стал вторым бомбардиром серии А. У Роналду были конфликты с тренером Маурицио Сарри, теперь же командой будет руководить Андреа Пирло.
Новый сезон в Италии начнется 19 сентября. Криштиану пока наслаждается закатом на Средиземном море.
Андрей Санталов