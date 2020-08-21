«Телеспорт» и Одноклассники покажут чемпионат Бельгии по футболу
Компания «Телеспорт» и социальная сеть Одноклассники будут показывать матчи чемпионата Бельгии по футболу в сезоне-2020/21.
Компания «Телеспорт» и социальная сеть Одноклассники будут показывать матчи чемпионата Бельгии по футболу в сезоне-2020/21.
В течение всего сезона в официальной группе «Телеспорта» в ОК будут транслироваться несколько самых интересных матчей каждого тура.
В частности, 22 августа в 21:45 зрители в ОК увидят игру «Антверпен» — «Гент», также в этом туре будут показаны матч действующего чемпиона Бельгии «Брюгге» — «Беерсхот» и встреча «Стандарта» и «Генка».
В чемпионате Бельгии играет 18 клубов, турнир проходит по системе «осень — весна» в два круга. Победитель определяется по очкам в конце сезона.
«Телеспорт» регулярно показывает в Одноклассниках разнообразный спортивный контент, включая футбольные турниры из разных стран. В частности, зрители в ОК уже несколько сезонов могут смотреть матчи чемпионатов Испании и Италии. Кроме того, в соцсети проходят трансляции матчей чемпионатов Чехии и Японии по футболу.