Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
Клаксвик
Слован Бр
Футбол. Зарубежный
20:00
Бордо
Нант
Футбол. Еврокубки
22:00
Севилья
Интер
Футбол. Еврокубки
20.08
Гленторан
ХБ Торсхавн
10
Футбол. Еврокубки
20.08
Колрейн
Ла Фиорита
10
Футбол. Первый дивизион
22.08
СКА-Хабаровск
Факел
Все события
Фоторепортажи
16«ПСЖ» одержал волевую победу над «Аталантой»
10«ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов
16:52 (мск), источник: Sportmail.ru

«Телеспорт» и Одноклассники покажут чемпионат Бельгии по футболу

Компания «Телеспорт» и социальная сеть Одноклассники будут показывать матчи чемпионата Бельгии по футболу в сезоне-2020/21.

Наверх

В течение всего сезона в официальной группе «Телеспорта» в ОК будут транслироваться несколько самых интересных матчей каждого тура.

В частности, 22 августа в 21:45 зрители в ОК увидят игру «Антверпен» — «Гент», также в этом туре будут показаны матч действующего чемпиона Бельгии «Брюгге» — «Беерсхот» и встреча «Стандарта» и «Генка».

В чемпионате Бельгии играет 18 клубов, турнир проходит по системе «осень — весна» в два круга. Победитель определяется по очкам в конце сезона.

«Телеспорт» регулярно показывает в Одноклассниках разнообразный спортивный контент, включая футбольные турниры из разных стран. В частности, зрители в ОК уже несколько сезонов могут смотреть матчи чемпионатов Испании и Италии. Кроме того, в соцсети проходят трансляции матчей чемпионатов Чехии и Японии по футболу.

Первый русский покер в плей-офф НХЛ. Гурьянов побил все рекорды
Кокорин и «Рома» — это вообще реально? Зачем итальянцам русский
«Локомотив» хочет получить от «Милана» 20 миллионов за игрока
Ставки, на которые вы редко обращаете внимание (а зря)
Месси уходит из «Барселоны». Новая серия вечного сериала
Экс-игрок сборной Белоруссии обвинил «Зенит» в «договорняке»
Макгрегор намекнул на возобновление карьеры
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь