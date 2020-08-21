«Телеспорт» и Одноклассники покажут чемпионат Бельгии по футболу

В течение всего сезона в официальной группе «Телеспорта» в ОК будут транслироваться несколько самых интересных матчей каждого тура.

В частности, 22 августа в 21:45 зрители в ОК увидят игру «Антверпен» — «Гент», также в этом туре будут показаны матч действующего чемпиона Бельгии «Брюгге» — «Беерсхот» и встреча «Стандарта» и «Генка».

В чемпионате Бельгии играет 18 клубов, турнир проходит по системе «осень — весна» в два круга. Победитель определяется по очкам в конце сезона.