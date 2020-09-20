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09:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Лэмпард против Клоппа: анонс матча «Челси» — «Ливерпуль»

Первая топ-игра сезона.

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Источник: РИА "Новости"

«Челси» мощно закупился перед сезоном на 230 млн фунтов и готов выложить еще 20 млн за голкипера «Ренна» Менди. Так лондонцы хотят решить одну из главных проблем прошлого сезона — вратарскую. Кепа пропускал слишком много необязательных голов, Лэмпард даже на какое-то время усаживал его в запас. Теперь сегодняшняя игра может стать последней для Аррисабалаги. Из новичков «Челси» по-прежнему не готовы играть Зиеш, Чилуэлл и Силва, также пропустит матч из-за травмы Пулишич.

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Вообще пока непонятно, в какой футбол может играть нынешняя версия «Челси». Вернер и Хавертц уже выходят в основе, но если первый хорошо себя проявил в дебютной встрече с «Брайтоном», то экс- игрок «Байера» не впечатлил. В первом туре АПЛ лондонцы победили за счет более высокого класса игроков, в матчах с топ-клубами это уже не сработает.

Футбол

Англия 2020/2021
Тур 2, 20.09.2020, 18:30

Челси-Ливерпуль-

Интересно, что в АПЛ намечается тренерская дуэль Лэмпард — Клопп. Они поругались на бровке во время матча летом, а недавно Юрген упрекнул «Челси», в том, что клуб Абрамовича тратит слишком много денег, мол, «Ливерпуль» себе такого позволить не может. При этом чемпион Англии тоже успел немного закупиться в эти выходные. У «Баварии» за 20 млн взяли классного полузащитника Тиаго, а у «Вулверхэмптона» — вингера Жоту. За португальца придется заплатить больше — 40 млн фунтов.

«Ливерпуль» провел зрелищный матч против «Лидса», забил 4, Салах сделал хет-трик и приблизился к отметке в 100 голов за клуб. Оборона, правда, проявила себя не с лучшей стороны, все три удара в створ оказались неберущимися для Алисона. Защитники «Ливерпуля» по традиции располагаются высоко, и к ним за спину регулярно забегали соперники. Это определенно шанс для Вернера, немецкий форвард известен своей скоростью и даже получил прозвище «Турбо Тимо».

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Летом команды выдали суперконцерт на «Энфилде», «Ливерпуль» тогда победил 5:3. Сейчас не все футболисты в такой шикарной форме, так что много голов сегодня ждать не приходится. В отличие от Лэмпарда у Клоппа уже отлажена командная игра, так что преимущество на поле должно быть у чемпиона Англии. Если не подведет реализация, то это отразится и на табло. Тем более, что обычно на «Стэмфорд Бридж» в АПЛ мерсисайдцы чаще побеждают, чем проигрывают. В БК Winline на победу «Ливерпуля» предлагают коэффициент 2,18.

Андрей Санталов

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