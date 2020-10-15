В Бразилии вратарь отомстил за пропущенный гол (видео)

Арбитр не стал наказывать вратаря, но «Палмейрас» это не спасло. Во втором тайме команда пропустила третий гол и проиграла в итоге 1:3.



Интересно, что Уэвертон за день до этого играл в Перу за сборную Бразилии. Там его команда победила 4:2. Таким образом, за сутки вратарь пропустил 5 голов.