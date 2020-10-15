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16:19 (мск), источник: Sportmail.ru

В Бразилии вратарь отомстил за пропущенный гол (видео)

Сдали нервы.

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Источник: Reuters

Голкипер «Палмейраса» Уэвертон в матче с «Куритибой» разозлился на пропущенный гол и зарядил мячом по соперникам.

Во время загрузки произошла ошибка.

Арбитр не стал наказывать вратаря, но «Палмейрас» это не спасло. Во втором тайме команда пропустила третий гол и проиграла в итоге 1:3.

Интересно, что Уэвертон за день до этого играл в Перу за сборную Бразилии. Там его команда победила 4:2. Таким образом, за сутки вратарь пропустил 5 голов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Андрей Санталов

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