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16:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Ла Лига и Серия А: 5 матчей, которые надо смотреть на выходных

Самый страстный футбол — в сервисе «Смотри» в прямом эфире.

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Источник: AFP 2020

В этом сезоне сервис «Смотри» показывает матчи чемпионатов Испании и Италии в прямом эфире. Посмотреть игры вы можете прямо на страницах проекта Спорт Mail.ru.

Сегодня мы рассказываем о самых интересных матчах выходных, которые стоят вашего внимания.

«Атлетик» — «Севилья»

31 октября, суббота, 18:15 мск

Футбол

Испания 2020/2021
Тур 8, 31.10.2020, 18:15

Атлетик-Севилья-

Вы не найдете две этих команды на вершине таблицы испанского чемпионата, но на то есть причины. У «Севильи» еще две игры в запасе — наследие затяжного предыдущего сезона, когда команда выиграла Лигу Европы. У «Атлетика» оправданий меньше, баски проиграли четыре матча из шести, хотя встречались с командами исключительно невысокого класса. Но все-таки не стоит забывать про ограниченность трансферной политики «Атлетика» — клуб подписывает только футболистов баскской национальности или же уроженцев исторического региона Страны басков. В неурожайные годы команда испытывает трудности с составом.

«Севилья» удачно стартовала в Лиге чемпионов, заработав ничью в Лондоне с «Челси» и обыграв дома «Ренн». А вот последние два матча в чемпионате Испании завершились поражениями. Готова ли команда Хулена Лопетеги играть на два фронта? После прошлогоднего прогресса ей пророчили чуть ли не борьбу за чемпионский титул.

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«Алавес» — «Барселона»

31 октября, суббота, 23:00 мск

Футбол

Испания 2020/2021
Тур 8, 31.10.2020, 23:00

Алавес-Барселона-

«Барселона» только что провела свой лучший матч при Роналде Кумане, обыграв на выезде «Ювентус». Новость об отставке президента Хосепа Бартомеу так обрадовала футболистов, что они зажали грозного соперника в штрафную и не выпускали оттуда. Что говорить, если Дембеле забил гол, а Антуан Гризманн больше не исполнял роль человека-невидимки!

Но как бы в ночь Хэллоуина каталонская карета не превратилась в праздничную тыкву. «Алавес» выиграл два из последних трех матчей в чемпионате Испании, после неудачного старта команда наконец-то обретает правильные формы и учится футболу Пабло Мачина, большого умельца ставить оборону и противостоять грандам. «Барса» остается нестабильной командой, и когда эйфория от ухода ненавистного президента пройдет, выяснится, что будничные вопросы никуда не делись. Например, нужно что-то решать с сокращением зарплаты игроков. Короче говоря, кошелек или жизнь?

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«Удинезе» — «Милан»

1 ноября, воскресенье, 14:30 мск

Футбол

Италия 2020/2021
Тур 6, 1.11.2020, 14:30

Удинезе-Милан-

«Милан» великолепен. Сколько лет подряд мы грустили о том, что великая команда прозябает где-то в середине таблицы итальянского чемпионата, а здесь такой старт! Если считать с квалификацией Лиги Европы, то «Милан» провел в этом сезоне 10 официальных матчей, одержал в них 9 побед и лишь раз сыграл вничью — с «Ромой» в прошлом туре. Пока раскачивается «Ювентус», пока буксуют «Интер» и «Аталанта», россонери надо рваться вперед — тогда будет шанс на титул.

«Удинезе» завалил сентябрь, но в последнее время ожил (да-да, совсем как «Алавес») — две победы в трех последних матчах, за которые были забиты 9 мячей. Аргентинская диаспора команды играет очень здорово, поэтому «Милану» придется сильно постараться, чтобы увезти из Удине победу.

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«Сельта» — «Сосьедад»

1 ноября, воскресенье, 18:00 мск

Футбол

Испания 2020/2021
Тур 8, 1.11.2020, 18:00

Сельта-Реал Сосьедад-

«Сельта» находится в таблице там, где и привыкла — предыдущие два сезона «кельты» тоже завершали на 17-м месте, в шаге от зоны вылета. Отчасти можно списать неудовлетворительные результаты на календарь — в октябре коллектив из Виго успел сыграть с «Атлетико» и «Барселоной». Пятиматчевую безвыигрышную серию пора прерывать, но пока непонятно, за счет чего — в нападении за всех опять отдувается 33-летний Яго Аспас (забил 3 из 4 мячей команды).

«Сосьедад» — неожиданный лидер Ла Лиги. Вчера сан-себастьянцы уступили дома «Наполи» в Лиге Европы, не сумев пробить вратаря Давида Оспину — колумбиец отразил три удара при том, что неаполитанцы за всю игру нанесли лишь один удар в створ. В чемпионате «Сосьедад» действует гораздо увереннее — каждый из последних трех матчей выиграл с разницей в три матча. Выезд в Галисию — испытание для любой испанской команды, но у «Сосьедада» есть хороший шанс продлить свое временное лидерство.

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«Наполи» — «Сассуоло»

1 ноября, воскресенье, 20:00 мск

Футбол

Италия 2020/2021
Тур 6, 1.11.2020, 20:00

Наполи-Сассуоло-

Про «Наполи» более-менее всем известно — команда много лет была в топе чемпионата Италии, в последние пару сезонов несколько сдала, но в нынешнем сезоне играет хорошо. В Серии А «Наполи» проиграл только «Ювентусу» в Турине, выиграв все остальные матчи. Если «Ювентус» с «Интером» так и будут хромать с одной ноги на другую, то «Наполи» вполне себе претендент на чемпионство.

А вот «Сассуоло» — это сюрприз. Во-первых, это команда, которая еще ни разу не проиграла. Во-вторых, это самая результативная команда чемпионата Италии прямо сейчас. Да-да, на счету футболистов Роберто Де Зерби 16 мячей в пяти матчах! На выезде «Сассуоло» играет чуть ли не смелее, чем дома, поэтому афиша вырисовывается бронебойная.

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Станислав Рынкевич

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