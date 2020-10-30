Ла Лига и Серия А: 5 матчей, которые надо смотреть на выходных
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Самый страстный футбол — в сервисе «Смотри» в прямом эфире.
В этом сезоне сервис «Смотри» показывает матчи чемпионатов Испании и Италии в прямом эфире. Посмотреть игры вы можете прямо на страницах проекта Спорт Mail.ru.
Сегодня мы рассказываем о самых интересных матчах выходных, которые стоят вашего внимания.
31 октября, суббота, 18:15 мск
Вы не найдете две этих команды на вершине таблицы испанского чемпионата, но на то есть причины. У «Севильи» еще две игры в запасе — наследие затяжного предыдущего сезона, когда команда выиграла Лигу Европы. У «Атлетика» оправданий меньше, баски проиграли четыре матча из шести, хотя встречались с командами исключительно невысокого класса. Но
«Севилья» удачно стартовала в Лиге чемпионов, заработав ничью в Лондоне с «Челси» и обыграв дома «Ренн». А вот последние два матча в чемпионате Испании завершились поражениями. Готова ли команда Хулена Лопетеги играть на два фронта? После прошлогоднего прогресса ей пророчили чуть ли не борьбу за чемпионский титул.
31 октября, суббота, 23:00 мск
«Барселона» только что провела свой лучший матч при Роналде Кумане, обыграв на выезде «Ювентус». Новость об отставке президента Хосепа Бартомеу так обрадовала футболистов, что они зажали грозного соперника в штрафную и не выпускали оттуда. Что говорить, если Дембеле забил гол, а Антуан Гризманн больше не исполнял роль
Но как бы в ночь Хэллоуина каталонская карета не превратилась в праздничную тыкву. «Алавес» выиграл два из последних трех матчей в чемпионате Испании, после неудачного старта команда
1 ноября, воскресенье, 14:30 мск
«Милан» великолепен. Сколько лет подряд мы грустили о том, что великая команда прозябает
«Удинезе» завалил сентябрь, но в последнее время ожил (да-да, совсем как «Алавес») — две победы в трех последних матчах, за которые были забиты 9 мячей. Аргентинская диаспора команды играет очень здорово, поэтому «Милану» придется сильно постараться, чтобы увезти из Удине победу.
1 ноября, воскресенье, 18:00 мск
«Сельта» находится в таблице там, где и привыкла — предыдущие два сезона «кельты» тоже завершали на 17-м месте, в шаге от зоны вылета. Отчасти можно списать неудовлетворительные результаты на календарь — в октябре коллектив из Виго успел сыграть с «Атлетико» и «Барселоной». Пятиматчевую безвыигрышную серию пора прерывать, но пока непонятно, за счет чего — в нападении за всех опять отдувается 33-летний Яго Аспас (забил 3 из 4 мячей команды).
«Сосьедад» — неожиданный лидер Ла Лиги. Вчера
1 ноября, воскресенье, 20:00 мск
Про «Наполи»
А вот «Сассуоло» — это сюрприз.
Станислав Рынкевич