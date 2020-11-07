Ла Лига и Серия А: 5 матчей, которые надо смотреть на выходных

В этом сезоне сервис «Смотри» показывает матчи чемпионатов Испании и Италии в прямом эфире. Посмотреть игры вы можете прямо на страницах проекта Спорт Mail.ru.

Сегодня мы рассказываем о самых интересных матчах выходных, которые стоят вашего внимания.

«Барселона» — «Бетис»

7 ноября, суббота, 18:15 мск

Футбол Испания 2020/2021 Тур 9, 7.11.2020, 18:15 Барселона - Бетис -

У каталонской команды в этом сезоне все получается только в Лиге чемпионов. В чемпионате Испании «Барселона» не может победить уже четыре матча — ничьи с «Севильей» и «Алавесом», поражения от «Реала» и «Хетафе». Даже если бы команда Кумана выиграла два отложенных матча, она все равно бы находилась сейчас в районе 5−6 места. Нужно срочно побеждать здесь и сейчас, пока сезон окончательно не превратился в катастрофу. Слава богу, восстановился от травмы один из лучших вратарей мира Марк-Андре тер Штеген, который уже продемонстрировал свое мастерство в игре против киевского «Динамо».

«Бетис» под руководством Мануэля Пеллегрини — команда очень нестабильная. Ни одной ничьи в чемпионате, у команды всегда либо все идет хорошо, либо сразу плохо. «Бетис» не чужая для каталонских болельщиков команда из-за большого количества игроков, которые раньше выступали на «Камп Ноу»: вратарь Клаудио Браво, защитники Марк Бартра и Мартин Монтойя, нападающий Кристиан Тельо.

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«Атлетико» — «Кадис»

7 ноября, суббота, 23:00 мск

Футбол Испания 2020/2021 Тур 9, 7.11.2020, 23:00 Атлетико - Кадис -

Мало кто любит афиши с участием новичков высших дивизионов (если только это не «Лидс» в АПЛ), но «Кадис» на старте сезона просто бесподобен. Коллектив с юга Испании выиграл все четыре выездных матча — против «Уэски», «Атлетика», «Эйбара» и даже мадридского «Реала». В составе «Кадиса» нет звезд, кроме нападающего Альваро Негредо (опытные болельщики могут вспомнить по «Сельте» еще Аугусто Фернандеса), но команда отличается своей компактностью и тактической гибкостью.

Так что «Атлетико» стоит серьезно подойти к этой игре. Тем более, что игрой в обороне в последнее время Диего Симеоне похвастать не может — в последних пяти матчах во всех соревнованиях «Атлетико» пропустил восемь мячей. Если что и может радовать аргентинского специалиста, так это набравший хороший ход форвард Жоау Фелиш. Первый сезон у молодого португальца откровенно не получился, но сейчас прогресс очевиден.

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«Лацио» — «Ювентус»

8 ноября, воскресенье, 14:30 мск

Футбол Италия 2020/2021 Тур 7, 8.11.2020, 14:30 Лацио - Ювентус -

После неудачного старта «Лацио» не проигрывает на протяжении последних пяти матчей подряд. Как эта команда умеет переламывать ход встречи, мы уже видели на примере недавней игры с «Зенитом». Главная проблема для «Лацио» в предстоящем матче против многократного чемпиона Италии — вспышка коронавируса в команде. Из-за него в матче, скорее всего, не сыграют Иммобиле, Лаццари, Лейва, Андерсон и Стракоша. Это серьезный удар по составу.

«Ювентус» пока не демонстрирует внятной командной игры, но учитывая запредельный уровень исполнителей, это иногда и не требуется. Чтобы обыграть «Специю» на прошлой неделе, хватило того, что Криштиану Роналду вышел на замену и оформил дубль. В Лиге чемпионов нападающий Альваро Мората продемонстрировал, в какой фантастической форме находится. И при таких раскладах можно рассчитывать, что со скамейки игру усилит Пауло Дибала. За счет такой атакующей мощи можно прикрыть любые слабые места в обороне, коих у «Ювентуса» полно.

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«Аталанта» — «Интер»

8 ноября, воскресенье, 17:00 мск

Футбол Италия 2020/2021 Тур 7, 8.11.2020, 17:00 Аталанта - Интер -

«Аталанту» в этом сезоне сильно штормит, и разгромное домашнее поражение от «Ливерпуля» вышло очень болезненным. С другой стороны, «Интер» нельзя назвать столь же организованной командой. Миланцы не сумели обыграть «Парму» и проиграли мадридскому «Реалу». Во многом это было связано с отсутствием нападающего Ромелу Лукаку, который очень надеется принять участие в предстоящей игре, но если не получится, тогда пару нападающих составят Алексис Санчес и Лаутаро Мартинес.

«Аталанта» может завестись и поехать в любой игре. Главное преимущество Джан Пьеро Гасперини — шикарный подбор футболистов в атакующей линии и глубина скамейки, где мы всегда выискиваем Алексея Миранчука. Пока главный тренер игровым временем его не балует, но готовым надо быть в любой момент. Учитывая проблемы обеих команд, нас ждет напряженная борьба с результатом, который невозможно заранее предсказать.

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«Валенсия» — «Реал Мадрид»

8 ноября, воскресенье, 23:00 мск

Футбол Испания 2020/2021 Тур 9, 8.11.2020, 23:00 Валенсия - Реал -

Завершатся футбольные выходные шикарной вывеской — «Валенсия» на «Месталье» принимает «Реал». Конечно, «Валенсия» не в порядке. Владелец клуба Питер Лим продолжает принимать одно странное решение за другим, но все-таки на своем поле команда пока не проигрывала (хотя и пропускала постоянно), да и в составе еще остались талантливые игроки. Кстати, мы вправе ожидать, что против бывшего клуба сыграет россиянин Денис Черышев. Его конкурент по игре на фланге Гонсалу Гедеш должен выйти в линию атаки.

У «Реала» дела налаживаются. Упорная победа над «Интером» в Лиге чемпионов показала, что у Зидана по-прежнему получается настроить игроков на важные игры и выжать из них агрессивный прессинг. Эден Азар набирает форму, поэтому нападение «Реала» потихоньку оживает и начинает демонстрировать нестандартные решения. Матч для «Реала» будет трудным, но шансы на победу хорошие.

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