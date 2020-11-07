Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Томь
Оренбург
00
Футбол. Первый дивизион
14:00
Иртыш
Чайка
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Нефтехимик
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Нижний Новгород
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Спартак
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново
Енисей
Футбол. Первый дивизион
15:00
Крылья Советов
Акрон
Футбол. Первый дивизион
15:00
Волгарь
Торпедо М
Футбол. Зарубежный
15:30
Эвертон
Манчестер Юнайтед
Футбол. Первый дивизион
16:00
Динамо Бр
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
16:00
Алания
Балтика
Футбол. Зарубежный
16:00
Уэска
Эйбар
Футбол. Премьер-лига
16:30
Арсенал Т
Ротор
Футбол. Первый дивизион
17:00
Текстильщик
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел
Шинник
Футбол. Зарубежный
17:00
Кальяри
Сампдория
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Герта
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Арминия
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Лидс
Футбол. Зарубежный
18:15
Барселона
Бетис
Футбол. Зарубежный
19:00
Бордо
Монпелье
Футбол. Премьер-лига
19:00
Тамбов
Ахмат
Футбол. Зарубежный
20:00
Беневенто
Специя
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия Д
Бавария
Футбол. Зарубежный
20:30
Челси
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Осасуна
Футбол. Зарубежный
22:45
Парма
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Ренн
Футбол. Зарубежный
23:00
Вест Хэм Юнайтед
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Кадис
Футбол. Зарубежный
6.11
Страсбур
Марсель
01
Футбол. Зарубежный
6.11
Саутгемптон
Ньюкасл Юнайтед
20
Футбол. Зарубежный
6.11
Эльче
Сельта
11
Футбол. Зарубежный
6.11
Сассуоло
Удинезе
00
Футбол. Зарубежный
6.11
Вердер
Кельн
11
Все события
Фоторепортажи
8ЦСКА проиграл в гостях «Фейенорду» Адвоката
21Нелепая карточка Суареса и спасения Гильерме. «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико»
11:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Ла Лига и Серия А: 5 матчей, которые надо смотреть на выходных

Самый страстный футбол — в сервисе «Смотри» в прямом эфире.

Наверх
Источник: AFP 2020

В этом сезоне сервис «Смотри» показывает матчи чемпионатов Испании и Италии в прямом эфире. Посмотреть игры вы можете прямо на страницах проекта Спорт Mail.ru.

Сегодня мы рассказываем о самых интересных матчах выходных, которые стоят вашего внимания.

«Барселона» — «Бетис»

7 ноября, суббота, 18:15 мск

Футбол

Испания 2020/2021
Тур 9, 7.11.2020, 18:15

Барселона-Бетис-

У каталонской команды в этом сезоне все получается только в Лиге чемпионов. В чемпионате Испании «Барселона» не может победить уже четыре матча — ничьи с «Севильей» и «Алавесом», поражения от «Реала» и «Хетафе». Даже если бы команда Кумана выиграла два отложенных матча, она все равно бы находилась сейчас в районе 5−6 места. Нужно срочно побеждать здесь и сейчас, пока сезон окончательно не превратился в катастрофу. Слава богу, восстановился от травмы один из лучших вратарей мира Марк-Андре тер Штеген, который уже продемонстрировал свое мастерство в игре против киевского «Динамо».

«Бетис» под руководством Мануэля Пеллегрини — команда очень нестабильная. Ни одной ничьи в чемпионате, у команды всегда либо все идет хорошо, либо сразу плохо. «Бетис» не чужая для каталонских болельщиков команда из-за большого количества игроков, которые раньше выступали на «Камп Ноу»: вратарь Клаудио Браво, защитники Марк Бартра и Мартин Монтойя, нападающий Кристиан Тельо.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Атлетико» — «Кадис»

7 ноября, суббота, 23:00 мск

Футбол

Испания 2020/2021
Тур 9, 7.11.2020, 23:00

Атлетико-Кадис-

Мало кто любит афиши с участием новичков высших дивизионов (если только это не «Лидс» в АПЛ), но «Кадис» на старте сезона просто бесподобен. Коллектив с юга Испании выиграл все четыре выездных матча — против «Уэски», «Атлетика», «Эйбара» и даже мадридского «Реала». В составе «Кадиса» нет звезд, кроме нападающего Альваро Негредо (опытные болельщики могут вспомнить по «Сельте» еще Аугусто Фернандеса), но команда отличается своей компактностью и тактической гибкостью.

Так что «Атлетико» стоит серьезно подойти к этой игре. Тем более, что игрой в обороне в последнее время Диего Симеоне похвастать не может — в последних пяти матчах во всех соревнованиях «Атлетико» пропустил восемь мячей. Если что и может радовать аргентинского специалиста, так это набравший хороший ход форвард Жоау Фелиш. Первый сезон у молодого португальца откровенно не получился, но сейчас прогресс очевиден.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Лацио» — «Ювентус»

8 ноября, воскресенье, 14:30 мск

Футбол

Италия 2020/2021
Тур 7, 8.11.2020, 14:30

Лацио-Ювентус-

После неудачного старта «Лацио» не проигрывает на протяжении последних пяти матчей подряд. Как эта команда умеет переламывать ход встречи, мы уже видели на примере недавней игры с «Зенитом». Главная проблема для «Лацио» в предстоящем матче против многократного чемпиона Италии — вспышка коронавируса в команде. Из-за него в матче, скорее всего, не сыграют Иммобиле, Лаццари, Лейва, Андерсон и Стракоша. Это серьезный удар по составу.

«Ювентус» пока не демонстрирует внятной командной игры, но учитывая запредельный уровень исполнителей, это иногда и не требуется. Чтобы обыграть «Специю» на прошлой неделе, хватило того, что Криштиану Роналду вышел на замену и оформил дубль. В Лиге чемпионов нападающий Альваро Мората продемонстрировал, в какой фантастической форме находится. И при таких раскладах можно рассчитывать, что со скамейки игру усилит Пауло Дибала. За счет такой атакующей мощи можно прикрыть любые слабые места в обороне, коих у «Ювентуса» полно.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Аталанта» — «Интер»

8 ноября, воскресенье, 17:00 мск

Футбол

Италия 2020/2021
Тур 7, 8.11.2020, 17:00

Аталанта-Интер-

«Аталанту» в этом сезоне сильно штормит, и разгромное домашнее поражение от «Ливерпуля» вышло очень болезненным. С другой стороны, «Интер» нельзя назвать столь же организованной командой. Миланцы не сумели обыграть «Парму» и проиграли мадридскому «Реалу». Во многом это было связано с отсутствием нападающего Ромелу Лукаку, который очень надеется принять участие в предстоящей игре, но если не получится, тогда пару нападающих составят Алексис Санчес и Лаутаро Мартинес.

«Аталанта» может завестись и поехать в любой игре. Главное преимущество Джан Пьеро Гасперини — шикарный подбор футболистов в атакующей линии и глубина скамейки, где мы всегда выискиваем Алексея Миранчука. Пока главный тренер игровым временем его не балует, но готовым надо быть в любой момент. Учитывая проблемы обеих команд, нас ждет напряженная борьба с результатом, который невозможно заранее предсказать.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Валенсия» — «Реал Мадрид»

8 ноября, воскресенье, 23:00 мск

Футбол

Испания 2020/2021
Тур 9, 8.11.2020, 23:00

Валенсия-Реал-

Завершатся футбольные выходные шикарной вывеской — «Валенсия» на «Месталье» принимает «Реал». Конечно, «Валенсия» не в порядке. Владелец клуба Питер Лим продолжает принимать одно странное решение за другим, но все-таки на своем поле команда пока не проигрывала (хотя и пропускала постоянно), да и в составе еще остались талантливые игроки. Кстати, мы вправе ожидать, что против бывшего клуба сыграет россиянин Денис Черышев. Его конкурент по игре на фланге Гонсалу Гедеш должен выйти в линию атаки.

У «Реала» дела налаживаются. Упорная победа над «Интером» в Лиге чемпионов показала, что у Зидана по-прежнему получается настроить игроков на важные игры и выжать из них агрессивный прессинг. Эден Азар набирает форму, поэтому нападение «Реала» потихоньку оживает и начинает демонстрировать нестандартные решения. Матч для «Реала» будет трудным, но шансы на победу хорошие.

Во время загрузки произошла ошибка.

Станислав Рынкевич

«Барселона» готова расстаться с пятью футболистами зимой
Джокович завершит сезон в статусе первой ракетки мира
Хабиб: Бой с Гэтжи был несравним с другими, без отца все иначе
Клопп снова огорчит Гвардиолу: Топ-5 ставок выходных
«Саутгемптон» впервые возглавил турнирную таблицу АПЛ
Валуев предложил наказать клубы РФ рублем за провал в еврокубках
Арбитр Вилков признался, что дал ложные показания КДК
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь