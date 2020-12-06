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01:07 (мск), источник: Sportmail.ru

«Барселона» проиграла новичку Ла Лиги «Кадису»

Из последних восьми матчей в чемпионате каталонцы выиграли только два.

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Источник: AFP 2020

«Барселона» потерпела поражение от «Кадиса» в чемпионате Испании со счетом 1:2.

Счет на 8-й минуте забил футболист дебютантов Примеры Альваро Хименес. Каталонцы сравняли счет во втором тайме благодаря автоголу Педро Алкалы. Победный для «Кадиса» гол забил вышедший на замену Альваро Негредо на 63-й минуте.

Во время загрузки произошла ошибка.

В чемпионате Испании «Барселона» после 1 октября выиграла всего две игры. В данный момент каталонский клуб занимает седьмую строчку в таблице и уступает лидеру «Атлетико» на 12 очков.

«Кадис» вернулся в высший испанский дивизион впервые с сезона-2005/06. Ранее в сезоне андалусийцы обыграли мадридский «Реал». Команда сейчас занимает пятое место в таблице.

Кадис
2:1
Первый тайм: 1:0
Барселона
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