«Барселона» проиграла новичку Ла Лиги «Кадису»
Из последних восьми матчей в чемпионате каталонцы выиграли только два.
Из последних восьми матчей в чемпионате каталонцы выиграли только два.
«Барселона» потерпела поражение от «Кадиса» в чемпионате Испании со счетом 1:2.
Счет на 8-й минуте забил футболист дебютантов Примеры Альваро Хименес. Каталонцы сравняли счет во втором тайме благодаря автоголу Педро Алкалы. Победный для «Кадиса» гол забил вышедший на замену Альваро Негредо на 63-й минуте.
В чемпионате Испании «Барселона» после 1 октября выиграла всего две игры. В данный момент каталонский клуб занимает седьмую строчку в таблице и уступает лидеру «Атлетико» на 12 очков.
«Кадис» вернулся в высший испанский дивизион впервые с сезона-2005/06. Ранее в сезоне андалусийцы обыграли мадридский «Реал». Команда сейчас занимает пятое место в таблице.