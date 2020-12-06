«Барселона» проиграла новичку Ла Лиги «Кадису»

«Барселона» потерпела поражение от «Кадиса» в чемпионате Испании со счетом 1:2.

Счет на 8-й минуте забил футболист дебютантов Примеры Альваро Хименес. Каталонцы сравняли счет во втором тайме благодаря автоголу Педро Алкалы. Победный для «Кадиса» гол забил вышедший на замену Альваро Негредо на 63-й минуте.

<iframe width="560" height="315" src="//ok.ru/videoembed/2581789280813" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В чемпионате Испании «Барселона» после 1 октября выиграла всего две игры. В данный момент каталонский клуб занимает седьмую строчку в таблице и уступает лидеру «Атлетико» на 12 очков.