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17:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Ла Лига и Серия А: 5 матчей, которые надо смотреть на выходных

Самый страстный футбол — в сервисе «Смотри» в прямом эфире.

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Источник: AFP 2020

В этом сезоне сервис «Смотри» показывает матчи чемпионатов Испании и Италии в прямом эфире. Посмотреть игры вы можете прямо на страницах проекта Спорт Mail.ru.

Сегодня мы рассказываем о самых интересных матчах выходных, которые стоят вашего внимания.

«Хетафе» — «Севилья»

12 декабря, суббота, 18:15 мск

Футбол

Испания 2020/2021
Тур 13, 12.12.2020, 18:15

Хетафе-Севилья-

Обе команды находятся не слишком высоко в таблице чемпионата Испании — «Севилья» на шестом месте, а «Хетафе» аж на 15-м, но все-таки это встреча двух участников еврокубков. У хозяев поля кризис самоидентичности — то ли игроки устали от агрессивного и бескомпромиссного стиля тренера Бордаласа, то ли соперники привыкли к такому футболу. «Хетафе» не может одержать победу уже в шести последних матчах. Кроме того, на игру дисквалифицированы сразу трое — Джене Даконам, Чема Родригес и Хайме Мата.

У «Севильи» две игры в запасе, так что в других обстоятельствах она вполне могла бы сейчас замыкать тройку сильнейших. Время наверстать есть — «Севилья» вышла в плей-офф Лиги чемпионов и на ближайшие несколько месяцев может сосредоточиться на домашних соревнованиях. Плохая форма оппонента и тяжелая кадровая ситуация — отличный шанс взять на выезде три очка, а затем смотреть жеребьевку первого раунда плей-офф Лиги чемпионов в хорошем настроении.

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«Реал Мадрид» — «Атлетико»

12 декабря, суббота, 23:00 мск

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Футбол

Испания 2020/2021
Тур 13, 12.12.2020, 23:00

Реал-Атлетико-

Центральный матч выходных. Зидан пока с честью проходит через испытание календарем — подряд выиграны матчи в Севилье и с менхегладбахской «Боруссии» в Лиге чемпионов. Поражения в этих играх могли уже лишить французского специалиста работы. С игрой «Реала» по-прежнему не все в порядке, но возвращение в строй Серхио Рамоса и Каземиро благотворно влияет на всю систему тренера. Увы, взламывать надежную оборону «Атлетико» придется без Азара. Впрочем, когда в Мадриде на него прямо рассчитывали?

«Атлетико» пусть и не идеально, но тоже решил все вопросы в Лиге чемпионов. Предстоящий матч — очень важный для Симеоне. Во-первых, он не побеждал у «Реала» на выезде в чемпионате четыре года подряд. Во-вторых, «Атлетико» находится в замечательной позиции для того, чтобы всерьез претендовать на чемпионский титул в этом году, но для этого нужно обыгрывать прямых конкурентов. «Реал» ранее проиграл дома «Алавесу» и «Кадису», но в то же время куда более мотивирован в матче против более сильных соперников.

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«Кальяри» — «Интер»

13 декабря, воскресенье, 14:30 мск

Футбол

Италия 2020/2021
Тур 11, 13.12.2020, 14:30

Кальяри-Интер-

В чемпионате Италии по афишам тур проходной — все сильнейшие играют против середняков или аутсайдеров. Из всех таких вариантов мы бы предложили остановиться на игре «Кальяри» и «Интера». Очень интересно посмотреть, как на команду Конте повлияет сенсационный вылет из Лиги чемпионов. Это может демотивировать команду, и тогда нас ждут осечки в серии А и скорое увольнение тренера. А может и сплотить команду вокруг единственной цели — выиграть скудетто.

«Интер» не проигрывает в шести последних матчах, и возвращение схемы 3−5−2 сделало «Интер» более опасным соперником, чем в начале сезона. «Кальяри» неделю назад повезло спасти ничью в игре с «Вероной», но в остальном, это вполне типичная команда из середины таблицы. По психологическому настрою игроков «Интера» в этой игре мы сможем судить о перспективах команды в борьбе за чемпионство.

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«Бетис» — «Вильярреал»

13 декабря, воскресенье, 18:15 мск

Футбол

Испания 2020/2021
Тур 13, 13.12.2020, 18:15

Бетис-Вильярреал-

Обе команды минувшим летом возглавили известные испаноязычные тренеры — Мануэль Пеллегрини пришел в «Бетис», а Унаи Эмери вернулся в Валенсию и стал работать с местным «Вильярреалом». Это первая в этом году встреча двух тренеров, которые заработали авторитет в Испании, но провалились в зарубежных чемпионатах.

У «Вильярреала» ситуация получше. Команда с трудом, но сумела выйти из группы Лиги Европы, а в примере несколько сбавила ход в последних матчах, сыграв три ничьи подряд. Однако две ничьих были одержаны против серьезных соперников — двух «Реалов» (один мадридский, другой из Сан-Себастьяна). Ничью с «Эльче» объяснить сложнее, кроме как словом «бывает».

«Бетис» в прошлом туре сумел таки прервать серию из трех поражений подряд, но Пеллегрини надо все равно продолжать завоевывать авторитет среди требовательных болельщиков — его команда проиграла три из четырех последних домашних матчей.

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«Барселона» — «Леванте»

13 декабря, воскресенье, 23:00 мск

Футбол

Испания 2020/2021
Тур 13, 13.12.2020, 23:00

Барселона-Леванте-

Как же все плохо у «Барселоны»! Два поражения подряд — одно от дебютантов Ла Лиги «Кадиса» и разгромное от «Ювентуса» с вечной немезидой Криштиану Роналду. Роналду Куману срочно нужны победы. При этом пространства для маневра у голландского специалиста практически нет — мы вновь увидим все ту же схему с Брейтуэйтом на острие и Месси-Гризманном-Коутинью в подмоге. Возможно, успеет восстановиться центральный защитник Умтити, но в такую оборону кого ни ставь, все равно выглядит худо.

«Леванте» — непонятный фрукт. С одной стороны, команда не выигрывала восемь матчей подряд, и только в прошлом туре сумела одержать убедительную победу над «Хетафе» (3:0). С другой, «Леванте» и не проигрывает шесть матчей. Команда «ни вашим, ни нашим». «Барселона» сейчас может потерять очки в матче и с таким соперником.

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Станислав Рынкевич

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