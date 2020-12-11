Ла Лига и Серия А: 5 матчей, которые надо смотреть на выходных
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В этом сезоне сервис «Смотри» показывает матчи чемпионатов Испании и Италии в прямом эфире. Посмотреть игры вы можете прямо на страницах проекта Спорт Mail.ru.
Сегодня мы рассказываем о самых интересных матчах выходных, которые стоят вашего внимания.
12 декабря, суббота, 18:15 мск
Обе команды находятся не слишком высоко в таблице чемпионата Испании — «Севилья» на шестом месте, а «Хетафе» аж на 15-м, но
У «Севильи» две игры в запасе, так что в других обстоятельствах она вполне могла бы сейчас замыкать тройку сильнейших. Время наверстать есть — «Севилья» вышла в
12 декабря, суббота, 23:00 мск
Центральный матч выходных. Зидан пока с честью проходит через испытание календарем — подряд выиграны матчи в Севилье и с менхегладбахской «Боруссии» в Лиге чемпионов. Поражения в этих играх могли уже лишить французского специалиста работы. С игрой «Реала»
«Атлетико» пусть и не идеально, но тоже решил все вопросы в Лиге чемпионов. Предстоящий матч — очень важный для Симеоне.
13 декабря, воскресенье, 14:30 мск
В чемпионате Италии по афишам тур проходной — все сильнейшие играют против середняков или аутсайдеров. Из всех таких вариантов мы бы предложили остановиться на игре «Кальяри» и «Интера». Очень интересно посмотреть, как на команду Конте повлияет сенсационный вылет из Лиги чемпионов. Это может демотивировать команду, и тогда нас ждут осечки в серии А и скорое увольнение тренера. А может и сплотить команду вокруг единственной цели — выиграть скудетто.
«Интер» не проигрывает в шести последних матчах, и возвращение схемы 3−5−2 сделало «Интер» более опасным соперником, чем в начале сезона. «Кальяри» неделю назад повезло спасти ничью в игре с «Вероной», но в остальном, это вполне типичная команда из середины таблицы. По психологическому настрою игроков «Интера» в этой игре мы сможем судить о перспективах команды в борьбе за чемпионство.
13 декабря, воскресенье, 18:15 мск
Обе команды минувшим летом возглавили известные испаноязычные тренеры — Мануэль Пеллегрини пришел в «Бетис», а Унаи Эмери вернулся в Валенсию и стал работать с местным «Вильярреалом». Это первая в этом году встреча двух тренеров, которые заработали авторитет в Испании, но провалились в зарубежных чемпионатах.
У «Вильярреала» ситуация получше. Команда с трудом, но сумела выйти из группы Лиги Европы, а в примере несколько сбавила ход в последних матчах, сыграв три ничьи подряд. Однако две ничьих были одержаны против серьезных соперников — двух «Реалов» (один мадридский, другой из Сан-Себастьяна). Ничью с «Эльче» объяснить сложнее, кроме как словом «бывает».
«Бетис» в прошлом туре сумел таки прервать серию из трех поражений подряд, но Пеллегрини надо все равно продолжать завоевывать авторитет среди требовательных болельщиков — его команда проиграла три из четырех последних домашних матчей.
13 декабря, воскресенье, 23:00 мск
Как же все плохо у «Барселоны»! Два поражения подряд — одно от дебютантов Ла Лиги «Кадиса» и разгромное от «Ювентуса» с вечной немезидой Криштиану Роналду. Роналду Куману срочно нужны победы. При этом пространства для маневра у голландского специалиста практически нет — мы вновь увидим все ту же схему с Брейтуэйтом на острие и
«Леванте» — непонятный фрукт. С одной стороны, команда не выигрывала восемь матчей подряд, и только в прошлом туре сумела одержать убедительную победу над «Хетафе» (3:0). С другой, «Леванте» и не проигрывает шесть матчей. Команда «ни вашим, ни нашим». «Барселона» сейчас может потерять очки в матче и с таким соперником.
Станислав Рынкевич