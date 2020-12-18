Ла Лига и Серия А: 5 матчей, которые надо смотреть на выходных
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Самый страстный футбол — в сервисе «Смотри» в прямом эфире.
В этом сезоне сервис «Смотри» показывает матчи чемпионатов Испании и Италии в прямом эфире. Посмотреть игры вы можете прямо на страницах проекта Спорт Mail.ru.
Сегодня мы рассказываем о самых интересных матчах выходных, которые стоят вашего внимания.
19 декабря, суббота, 18:15 мск
Афиша, которая приводила в восторг
Неудачи «Барсы» хорошо задокументированы, но пару дней назад команда Кумана провела едва ли не лучший матч сезона против «Сосьедада». Блестяще себя показал в центре поля молодой полузащитник Педри, центр обороны с Араухо смотрится нормально. Как же не везет Гризманну! Француз не забивает из убойных позиций. Сейчас, когда Лига чемпионов ушла на зимний перерыв, можно сосредоточиться на выправлении ситуации в чемпионате. Несмотря на все прошлые провалы, «Барса» находится в неплохой позиции в таблице — в случае победы приблизится к «Реалу» до расстояния в три очка.
20 декабря, воскресенье, 17:00 мск
Начало сезона получилось классным для обеих команд, но в последние пару недель «Сассуоло» и «Милан» сбавили темп. В Серии А матчи сейчас идут очень плотно, все играют по два матча в неделю — в середине этой оба коллектива сыграли вничью, хотя «Милан» в матче с «Дженоа» был ближе к победе, чем «Сассуоло» в игре с «Фиорентиной».
Основная проблема «Милана» — травма Ибрагимовича. 39-летний шведский форвард не играл с 22 ноября
20 декабря, воскресенье, 20:00 мск
Матчи «Аталанты» с «Ромой» исторически получаются очень зрелищными. Команде из Бергамо очень нужна передышка
«Рома» уверенно выиграла две последних игры с общим счетом 8:2 и подходит к очередному туру на третьей позиции в чемпионате. Хавьер Пасторе пока травмирован, но тройка опытных атакующих игроков Джеко — Мхитарян — Педро обещает интересное зрелище.
20 декабря, воскресенье, 22:45 мск
«Наполи» очень не повезло во время мидвика — команда хорошо играла против «Интера» даже когда осталась в меньшинстве по ходу второго тайма, но в конечном счете проиграла. Более того, к травмированным Дрису Мертенсу и Виктору Осимену прибавилась дисквалификация Лоренцо Инсинье. Впрочем, даже в таком усеченном составе «Наполи» может дать бой грозному сопернику — из последних восьми встреч с «Лацио» во всех соревнованиях неаполитанцы выиграли семь.
Что касается «Лацио», то у них есть свои кадровые проблемы — место на левой бровке займет Адам Марусич, зато Гонсало Эскаланте должен сохранить место в основном составе. Если римляне хотят победить, им нужно прибавлять — на неделе с «Беневенто» они играли из рук вон плохо.
20 декабря, воскресенье, 23:00 мск
Кажется, что «Реал» преодолел кризис, а об отставке Зидана теперь не может идти и речи. Мадридский клуб последовательно обыграл «Севилью», менхенгладбахскую «Боруссию», «Атлетико» и «Атлетик» с общим счетом 8:1. Победа в матче с куда более скромным «Эйбаром» гарантирована? Как бы не так. Результаты «Реала» находятся в полной зависимости от мотивации игроков, им куда проще даются важные матчи. В этом сезоне мадридцы теряли очки именно в играх против соперников, уступающих в классе — «Алавес», «Кадис», «Шахтер».
Баскский клуб, несмотря на свою скромность и незаметность, команда весьма кусачая. «Эйбар» не проигрывает на протяжении шести матчей подряд и отобрал очки у «Сосьедада», «Валенсии» и «Хетафе». Так что, если «Реал» совершит крупную ошибку и недооценит соперника, то может получить ситуацию, как в 2018-м, когда «Эйбар» победил дома со счетом 3:0.
Станислав Рынкевич