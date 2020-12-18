Ла Лига и Серия А: 5 матчей, которые надо смотреть на выходных

В этом сезоне сервис «Смотри» показывает матчи чемпионатов Испании и Италии в прямом эфире. Посмотреть игры вы можете прямо на страницах проекта Спорт Mail.ru.

Сегодня мы рассказываем о самых интересных матчах выходных, которые стоят вашего внимания.

«Барселона» — «Валенсия»

19 декабря, суббота, 18:15 мск

Футбол Испания 2020/2021 Тур 14, 19.12.2020, 18:15 Барселона - Валенсия -

Афиша, которая приводила в восторг пару-тройку сезонов назад, сегодня выглядит менее ярко из-за плохой формы обеих команд. «Валенсия» не может победить в последних четырех матчах Ла Лиги, а в двух из них даже не смогла забить. Это по-прежнему хорошая команда по подбору футболистов, но с командной игрой и мотивацией (вследствие губительной работы владельца Питера Лима) большие проблемы. Черышев здоров, но вряд ли попадет в стартовый состав.

Неудачи «Барсы» хорошо задокументированы, но пару дней назад команда Кумана провела едва ли не лучший матч сезона против «Сосьедада». Блестяще себя показал в центре поля молодой полузащитник Педри, центр обороны с Араухо смотрится нормально. Как же не везет Гризманну! Француз не забивает из убойных позиций. Сейчас, когда Лига чемпионов ушла на зимний перерыв, можно сосредоточиться на выправлении ситуации в чемпионате. Несмотря на все прошлые провалы, «Барса» находится в неплохой позиции в таблице — в случае победы приблизится к «Реалу» до расстояния в три очка.

<iframe width="560" height="315" src="//ok.ru/videoembed/2614748257837" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Сассуоло» — «Милан»

20 декабря, воскресенье, 17:00 мск

Футбол Италия 2020/2021 Тур 13, 20.12.2020, 17:00 Сассуоло - Милан -

Начало сезона получилось классным для обеих команд, но в последние пару недель «Сассуоло» и «Милан» сбавили темп. В Серии А матчи сейчас идут очень плотно, все играют по два матча в неделю — в середине этой оба коллектива сыграли вничью, хотя «Милан» в матче с «Дженоа» был ближе к победе, чем «Сассуоло» в игре с «Фиорентиной».

Основная проблема «Милана» — травма Ибрагимовича. 39-летний шведский форвард не играл с 22 ноября из-за травмы задней поверхности бедра, а в пятницу почувствовал дискомфорт в области икры. Углубленное исследование показало, что нападающему придется пропустить не только оставшиеся до конца года игры, но и матчи против «Беневенто» и «Ювентуса» 3 и 6 января соответственно. Это серьезный удар по чемпионским амбициям «Милана».

<iframe width="560" height="315" src="//ok.ru/videoembed/2606574804525" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Аталанта» — «Рома»

20 декабря, воскресенье, 20:00 мск

Футбол Италия 2020/2021 Тур 13, 20.12.2020, 20:00 Аталанта - Рома -

Матчи «Аталанты» с «Ромой» исторически получаются очень зрелищными. Команде из Бергамо очень нужна передышка из-за бешеного ритма сезона и необходимости играть два матча в неделю. В середине недели «Аталанта» сыграла вничью с «Ювентусом», а Алексей Миранчук провел на поле порядка 20 минут. После обострения конфликта между главным тренером Джан Пьеро Гасперини и Алехандро Гомесом можно рассчитывать на то, что у россиянина будет больше игрового времени, хотя о попадании в основу пока говорить преждевременно.

«Рома» уверенно выиграла две последних игры с общим счетом 8:2 и подходит к очередному туру на третьей позиции в чемпионате. Хавьер Пасторе пока травмирован, но тройка опытных атакующих игроков Джеко — Мхитарян — Педро обещает интересное зрелище.

<iframe width="560" height="315" src="//ok.ru/videoembed/2606576770605" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Лацио» — «Наполи»

20 декабря, воскресенье, 22:45 мск

Футбол Италия 2020/2021 Тур 13, 20.12.2020, 22:45 Лацио - Наполи -

«Наполи» очень не повезло во время мидвика — команда хорошо играла против «Интера» даже когда осталась в меньшинстве по ходу второго тайма, но в конечном счете проиграла. Более того, к травмированным Дрису Мертенсу и Виктору Осимену прибавилась дисквалификация Лоренцо Инсинье. Впрочем, даже в таком усеченном составе «Наполи» может дать бой грозному сопернику — из последних восьми встреч с «Лацио» во всех соревнованиях неаполитанцы выиграли семь.

Что касается «Лацио», то у них есть свои кадровые проблемы — место на левой бровке займет Адам Марусич, зато Гонсало Эскаланте должен сохранить место в основном составе. Если римляне хотят победить, им нужно прибавлять — на неделе с «Беневенто» они играли из рук вон плохо.

<iframe width="560" height="315" src="//ok.ru/videoembed/2606577688109" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Эйбар» — «Реал Мадрид»

20 декабря, воскресенье, 23:00 мск

Футбол Испания 2020/2021 Тур 14, 20.12.2020, 23:00 Эйбар - Реал -

Кажется, что «Реал» преодолел кризис, а об отставке Зидана теперь не может идти и речи. Мадридский клуб последовательно обыграл «Севилью», менхенгладбахскую «Боруссию», «Атлетико» и «Атлетик» с общим счетом 8:1. Победа в матче с куда более скромным «Эйбаром» гарантирована? Как бы не так. Результаты «Реала» находятся в полной зависимости от мотивации игроков, им куда проще даются важные матчи. В этом сезоне мадридцы теряли очки именно в играх против соперников, уступающих в классе — «Алавес», «Кадис», «Шахтер».

Баскский клуб, несмотря на свою скромность и незаметность, команда весьма кусачая. «Эйбар» не проигрывает на протяжении шести матчей подряд и отобрал очки у «Сосьедада», «Валенсии» и «Хетафе». Так что, если «Реал» совершит крупную ошибку и недооценит соперника, то может получить ситуацию, как в 2018-м, когда «Эйбар» победил дома со счетом 3:0.

<iframe width="560" height="315" src="//ok.ru/videoembed/2606589222445" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.