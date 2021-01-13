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11:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Куман идет за первым трофеем: анонс матча «Реал Сосьедад» — «Барселона»

«Барса» сейчас хороша.

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Источник: AP 2020

К Суперкубку Испании «Барселона» неожиданно подходит в роли главного фаворита. Куман определился со схемой (4−3−3) и основой, и команда заиграла в лучший футбол при голландце. Наконец-то приносит пользу Дембеле, Гризманн начал забивать, Де Йонг стал чаще подключаться к атакам, но главное, что суперформу набрал Месси. Аргентинец снова с удовольствием играет в футбол, раздает пасы, забивает сам, даже штрафные у Лео снова стали получаться. Оборона, конечно, еще далека от идеала, но возвращение Умтити обнадеживает, а группа атаки сейчас компенсирует косяки защитников.

«Реал Сосьедад» попал в Суперкубок Испании как финалист Кубка короля (финал этого турнира будет сыгран еще позже). Баски, в отличие от «Барселоны», здорово начали сезон, но потом игра в чемпионате и Лиге Европы подкосила их. В последних 12 матчах на счету «Сосьедада» лишь одна победа. Осеннего запаса очков хватает, чтобы держаться в топ-6, но с игровым кризисом надо что-то делать. «Реалу» не хватает Ильярраменди, каким он был до травмы, Сильвы, защитника Элустондо… Слишком много важных футболистов не играет из-за травм, поэтому спад басков объясним.

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Месси, кажется, нашел, с кем ему удобнее всего играть в «Барселоне» — это 18-летний Педри. Молодой испанец отлично понимает капитана команды и здорово находит его пасом у чужой штрафной. С 4 голами в двух последних матчах Лео вышел в лидеры гонки бомбардиров в Испании, а ведь по началу сезона такое и представить было сложно. Вообще 2020-й был не самым результативным годом в карьере Месси по его меркам — лишь 27 голов. Возможно, в этом году аргентинец прибавит в результативности, хотя рекорд 2012 года (91 гол!), кажется, останется вечным.

Месяц назад «Барса» обыграла «Реал Сосьедад» 2:1, тогда отличились Альба и Де Йонг. Эта игра считается выездной, и раньше у каталонцев в гостях возникали проблемы, но сейчас их не видно. Четыре последних матча на выезде команда Кумана выиграла. Голландцу, конечно, нужны трофеи, чтобы укрепить свои позиции в клубе, да и футболистам хочется уже что-то выиграть, все-таки прошлый сезон был без трофеев. Каталонцы обязаны выходить в финал, на победу «Барселоны» в основное время БК Winline предлагает коэффициент 1,68.

Андрей Санталов

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