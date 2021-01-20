Кто возьмет Суперкубок Италии? Анонс матча «Ювентус» — «Наполи»

У Пирло есть шанс взять первый трофей в сезоне, но возник он в не самое подходящее время. Туринцы только что проиграли «Интеру» в важнейшем матче серии А и отстают теперь от «Милана» на 10 очков (при матче в запасе). Еще хуже то, что у футболистов «Юве» были проблемы с настроем на этот матч, Пирло после игры говорил о робости и боязни перед «Интером», это звучит странно. Сейчас стало понятно, какой футбол ставит новый тренер «Ювентуса», поэтому соперники лучше готовы к матчам с ним.



«Наполи», напротив, в отличном настроении перед Суперкубком Италии. Южане разгромили «Фиорентину» 6:0, причем отгрузили 4 гола еще в первом тайме. В этом году подопечные Гаттузо выиграли 4 матча из 5, и проблем нет ни с игрой, ни с результатами. Третье место в серии А и участие в борьбе за скудетто выглядят неплохим промежуточным достижением. После ухода Милика стал больше забивать Лосано, у мексиканца уже 10 голов во всех турнирах. Мертенс в этом сезоне чаще пасует, чем забивает, у бельгийца 4 мяча и 6 передач в серии А.



Проблемы «Ювентуса» связаны еще и с тем, что из-за травм и коронавируса из состава выпало несколько важных игроков. Так, сегодня у туринцев не будет Дибалы, защитников де Лигта, Куадрадо, Сандро и Демираля. На левый фланг обороны придется ставить Бернардески, который любит больше атаковать, или Данило, который вообще правый защитник. Команда получается несбалансированной. «Наполи» тоже будет не в оптимальном составе. Отсутствуют Руис и Осимхен (форварда, напомним, купили за 70 млн), Петанья и Мертенс не готовы на сто процентов.