Кто победит в лондонском дерби? Анонс матча «Тоттенхэм» — «Челси»
Принципиальная игра для Тухеля и Моуринью.
Принципиальная игра для Тухеля и Моуринью.
«Челси» привыкает к жизни при Тухеле. Немецкий тренер сразу перестроил оборону, там теперь выходят три центральных защитника. На поле стали выходить футболисты, которым в этом сезоне мало доверял Лэмпард: Рюдигер, Алонсо и Жоржиньо. Тухель делает ставку на контроль мяча, давление, активные фланги и прессинг при потере мяча. В первых матчах статистика поражает: владение мячом больше 70%, 14−4 и 19−1 по ударам. Да, в соперниках были «Вулверхэмптон» и «Бернли», но тем не менее.
«Тоттенхэм» тем временем думает, как дальше быть без Кейна. Главный бомбардир «шпор» выбыл как минимум до следующей недели. Моуринью любит действовать на контратаках, а теперь суперсвязка Кейн — Сон (24 гола в АПЛ на двоих) ему недоступна. Была надежда на возрождение Бэйла, но валлиец и в «Тоттенхэме» не особо себя проявляет. В защите Моуринью пробует разные сочетания, но индивидуальных ошибок много, и это сказывается на результатах.
Отдельная интрига в «Челси» — как заиграют дорогостоящие немцы Вернер и Хавертц. Тухеля, конечно, брали еще и с таким прицелом. Пока у легионеров неважная статистика: Вернер забил 4 гола в 20 матчах АПЛ, Хавертц — 1 гол в 18 матчах. Явно есть проблемы с психологией, ведь адаптация к футболу в Англии затянулась. Оба игрока провели по полному матчу при Тухеле, были активны, но результативных действий не совершили. Остальных нападающих в «Челси» это тоже касается. Жиру и Абрахам в этом году в чемпионате еще не забивали.
Оба клуба сейчас за пределами топ-4, и поражение в этом матче отбросит
Андрей Санталов