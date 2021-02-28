Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Спартак
Рубин
Футбол. Зарубежный
14:30
Сампдория
Аталанта
Футбол. Зарубежный
15:00
Монако
Брест
Футбол. Зарубежный
15:00
Кристал Пэлас
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
15:00
Лестер
Арсенал
Футбол. Зарубежный
15:30
Унион Б
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
16:00
Сельта
Вальядолид
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат
Динамо
Футбол. Зарубежный
17:00
Анже
Ланс
Футбол. Зарубежный
17:00
Лорьян
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
17:00
Ним
Нант
Футбол. Зарубежный
17:00
Реймс
Монпелье
Футбол. Зарубежный
17:00
Тоттенхэм Хотспур
Бернли
Футбол. Зарубежный
17:00
Интер
Дженоа
Футбол. Зарубежный
17:00
Кротоне
Кальяри
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
18:15
Кадис
Бетис
Футбол. Зарубежный
19:00
Лилль
Страсбур
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Урал
Футбол. Зарубежный
19:30
Челси
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:00
Байер
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
20:00
Наполи
Беневенто
Футбол. Зарубежный
20:30
Гранада
Эльче
Футбол. Зарубежный
22:15
Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
22:45
Рома
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Лион
Футбол. Зарубежный
23:00
Вильярреал
Атлетико
Футбол. Зарубежный
27.02
Ньюкасл Юнайтед
Вулверхэмптон Уондерерс
11
Футбол. Зарубежный
27.02
Хетафе
Валенсия
30
Футбол. Зарубежный
27.02
Верона
Ювентус
11
Все события
Фоторепортажи
13«Краснодар» дома проиграл загребскому «Динамо»
9«Бавария» разгромила «Лацио» в Лиге чемпионов
09:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Что придумает Тухель? Анонс матча «Челси» — «Манчестер Юнайтед»

Команда Сульшера — неудобный соперник для лондонцев.

Наверх
Источник: Reuters
Футбол

Англия 2020/2021
Тур 26, 28.02.2021, 19:30

Челси-Манчестер Юнайтед-

«Челси» так напугал «Атлетико» в ЛЧ, что Симеоне поставил против него в 6 защитников — и все равно проиграл. Но работы у Тухеля еще много. Надо придумать, как сделать атаку эффективной, когда соперник обороняется всей командой. Есть вопросы по Канте в полузащите, опорник стал многовато терять мяч. По действиям в защите не впечатляют Джеймс и Зума. Сам Тухель не стесняется критиковать своих игроков публично (недавно досталось Хадсону-Одои). Однако результаты у «синих» уже есть: 6 побед и 2 ничьи при новом тренере.

«Манчестер Юнайтед» периодически теряет очки в АПЛ, но запаса хватает, чтобы уверенно идти в топ-4. В Лиге Европы тоже все хорошо, «Реал Сосьедад» пройден, впереди «Милан». С составом есть некоторые проблемы: Погба и Мата травмированы, под вопросом Мактомини, ван де Бек, Джеймс и Кавани, но в основном, это касается игроков подмены. «Ман Юнайтед» хорош в гостях (28 очков и 36 возможных). Команде Сульшера удобно играть на контратаках, матч с «Челси» как раз будет идти по такому сценарию.

Во время загрузки произошла ошибка.

Интересно, что Тухель не ставит в состав автоматом новичков, купленных за большие деньги. Хавертц в феврале провел на поле только 4 минуты, вместо Чилуэлла слева в обороне выходит Алонсо. Силва — основной защитник, но он пока травмирован. Тухель также доверяет Вернеру, но немец пока неэффективен в атаке. Статистика в целом за сезон у него так себе: лишь 5 голов в 24 матчах АПЛ.

Статистика по личным встречам намекает на проблемы для «Челси». «МЮ» выиграл у лондонцев 5 матчей из 10 и три свел вничью. В 6 играх против команд топ-7 «синие» в этом сезоне победили только один раз. Но все это было до Тухеля. «Манчестер Юнайтед» как соперник прекрасно знаком немецкому тренеру еще по Лиге чемпионов. «Челси» сейчас мало пропускает: лишь 2 гола при Тухеле (6 матчей на ноль). Забивают лондонцы тоже немного, так что тут есть смысл подумать о ставке на тотал меньше 2,5 голов. БК Winline на это предлагает коэффициент 1,82.

Андрей Санталов

Вечер курьезных голов в Петербурге. «Ростов» спасся вдесятером
Россиянин был не нужен никому, но вернулся в НХЛ и сразу забил
Джеррард может возглавить «Ливерпуль» в случае ухода Клоппа
Норвежские СМИ: России пора понять, что побеждать можно честно
Провал русского вратаря в НХЛ. Пустил 5 шайб и не доиграл матч
Сауль Альварес защитил титулы чемпиона мира WBC и WBA
Россиянин победил украинца в со-главном бою турнира UFC
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь