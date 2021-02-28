Что придумает Тухель? Анонс матча «Челси» — «Манчестер Юнайтед»

«Челси» так напугал «Атлетико» в ЛЧ, что Симеоне поставил против него в 6 защитников — и все равно проиграл. Но работы у Тухеля еще много. Надо придумать, как сделать атаку эффективной, когда соперник обороняется всей командой. Есть вопросы по Канте в полузащите, опорник стал многовато терять мяч. По действиям в защите не впечатляют Джеймс и Зума. Сам Тухель не стесняется критиковать своих игроков публично (недавно досталось Хадсону-Одои). Однако результаты у «синих» уже есть: 6 побед и 2 ничьи при новом тренере. «Манчестер Юнайтед» периодически теряет очки в АПЛ, но запаса хватает, чтобы уверенно идти в топ-4. В Лиге Европы тоже все хорошо, «Реал Сосьедад» пройден, впереди «Милан». С составом есть некоторые проблемы: Погба и Мата травмированы, под вопросом Мактомини, ван де Бек, Джеймс и Кавани, но в основном, это касается игроков подмены. «Ман Юнайтед» хорош в гостях (28 очков и 36 возможных). Команде Сульшера удобно играть на контратаках, матч с «Челси» как раз будет идти по такому сценарию.

Интересно, что Тухель не ставит в состав автоматом новичков, купленных за большие деньги. Хавертц в феврале провел на поле только 4 минуты, вместо Чилуэлла слева в обороне выходит Алонсо. Силва — основной защитник, но он пока травмирован. Тухель также доверяет Вернеру, но немец пока неэффективен в атаке. Статистика в целом за сезон у него так себе: лишь 5 голов в 24 матчах АПЛ.



Статистика по личным встречам намекает на проблемы для «Челси». «МЮ» выиграл у лондонцев 5 матчей из 10 и три свел вничью. В 6 играх против команд топ-7 «синие» в этом сезоне победили только один раз. Но все это было до Тухеля. «Манчестер Юнайтед» как соперник прекрасно знаком немецкому тренеру еще по Лиге чемпионов. «Челси» сейчас мало пропускает: лишь 2 гола при Тухеле (6 матчей на ноль). Забивают лондонцы тоже немного, так что тут есть смысл подумать о ставке на тотал меньше 2,5 голов. БК Winline на это предлагает коэффициент 1,82.



Андрей Санталов