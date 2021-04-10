Месси огорчит Зидана: анонс матча «Реал» — «Барселона»

Два месяца назад призывы об увольнении Зидана звучали достаточно громко. «Реал» плохо провел первую половину сезона, с трудом вышел в плей-офф ЛЧ, не взял Суперкубок Испании, а из Кубка вылетел от команды третьей лиги. Тогда казалось, что тренера спасет только победа в Лиге чемпионов, но он исправил ситуацию и в чемпионате. С начала февраля «бланкос» выдали классную серию из 10 побед и всего двух ничьих. Теперь «Мадрид» всерьез претендует на два главных трофея в сезоне: до «Атлетико» всего три очка, выход в полуфинал ЛЧ также близок после победы 3:1 над «Ливерпулем».



«Барселона» тоже поначалу переживала тяжелые времена при Кумане. Состав серьезно обновился, ушли Суарес, Ракитич, Видаль, Артур и Семеду. Месси после неудачной попытки покинуть клуб не сразу заиграл в свою силу. Однако всё это позади, сейчас каталонская команда играет по отлаженной схеме, и даже отсутствие Пике, Коутиньо и Фати не сказывается на результатах. В чемпионате «Барса» не проигрывает с 5 декабря, за это время она взяла 51 очко из 57 возможных! Благодаря этой серии сине-гранатовые всего в одном очке от «Атлетико».