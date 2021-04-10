Месси огорчит Зидана: анонс матча «Реал» — «Барселона»
Важнейшая игра чемпионата Испании.
Важнейшая игра чемпионата Испании.
Два месяца назад призывы об увольнении Зидана звучали достаточно громко. «Реал» плохо провел первую половину сезона, с трудом вышел в
«Барселона» тоже поначалу переживала тяжелые времена при Кумане. Состав серьезно обновился, ушли Суарес, Ракитич, Видаль, Артур и Семеду. Месси после неудачной попытки покинуть клуб не сразу заиграл в свою силу. Однако всё это позади, сейчас каталонская команда играет по отлаженной схеме, и даже отсутствие Пике, Коутиньо и Фати не сказывается на результатах. В чемпионате «Барса» не проигрывает с 5 декабря, за это время она взяла 51 очко из 57 возможных! Благодаря этой серии
У обеих команд есть потери перед этой игрой. «Реал» остался сразу без трех защитников: Рамоса, Варана и Карвахаля. Заменить их попробуют Васкес, Милитао и Начо — в прошлом, чемпионском сезоне все трое редко выходили на поле. Зато в остальных линиях у Зидана всё стабильно. Трио Каземиро — Кроос — Модрич контролирует игру в центре, а Асенсио, Бензема и Винисиус с успехом действуют впереди. У «Барселоны» Де Йонг заменит Пике в тройке центральных защитников, Роберто еще не готов выходить с первых минут (но справа успешно играет Дест). Главное для каталонцев, что в последнее время разыгрались партнеры Месси по атаке: Гризманн и Дембеле.
Вообще Эль класико подоспело как никогда вовремя: и «Реал», и «Барселона» наступают на пятки «Атлетико». В очном споре два суперклуба теперь могут решить, кто из них главный соперник команды Симеоне. Хотя и ничья оставит шансы обоим клубам, до конца чемпионата еще останется 8 туров. Отдельная интрига — забьет ли Месси «Реалу, аргентинец отличился 26 раз в 44 Эль класико, но последний раз это было в мае 2018-го. Гости должны быть в лучшей форме,
Андрей Санталов