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10:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси огорчит Зидана: анонс матча «Реал» — «Барселона»

Важнейшая игра чемпионата Испании.

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Источник: AFP 2020
Футбол

Испания 2020/2021
Тур 30, 10.04.2021, 22:00

Реал-Барселона-

Два месяца назад призывы об увольнении Зидана звучали достаточно громко. «Реал» плохо провел первую половину сезона, с трудом вышел в плей-офф ЛЧ, не взял Суперкубок Испании, а из Кубка вылетел от команды третьей лиги. Тогда казалось, что тренера спасет только победа в Лиге чемпионов, но он исправил ситуацию и в чемпионате. С начала февраля «бланкос» выдали классную серию из 10 побед и всего двух ничьих. Теперь «Мадрид» всерьез претендует на два главных трофея в сезоне: до «Атлетико» всего три очка, выход в полуфинал ЛЧ также близок после победы 3:1 над «Ливерпулем».

«Барселона» тоже поначалу переживала тяжелые времена при Кумане. Состав серьезно обновился, ушли Суарес, Ракитич, Видаль, Артур и Семеду. Месси после неудачной попытки покинуть клуб не сразу заиграл в свою силу. Однако всё это позади, сейчас каталонская команда играет по отлаженной схеме, и даже отсутствие Пике, Коутиньо и Фати не сказывается на результатах. В чемпионате «Барса» не проигрывает с 5 декабря, за это время она взяла 51 очко из 57 возможных! Благодаря этой серии сине-гранатовые всего в одном очке от «Атлетико».

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У обеих команд есть потери перед этой игрой. «Реал» остался сразу без трех защитников: Рамоса, Варана и Карвахаля. Заменить их попробуют Васкес, Милитао и Начо — в прошлом, чемпионском сезоне все трое редко выходили на поле. Зато в остальных линиях у Зидана всё стабильно. Трио Каземиро — Кроос — Модрич контролирует игру в центре, а Асенсио, Бензема и Винисиус с успехом действуют впереди. У «Барселоны» Де Йонг заменит Пике в тройке центральных защитников, Роберто еще не готов выходить с первых минут (но справа успешно играет Дест). Главное для каталонцев, что в последнее время разыгрались партнеры Месси по атаке: Гризманн и Дембеле.

Вообще Эль класико подоспело как никогда вовремя: и «Реал», и «Барселона» наступают на пятки «Атлетико». В очном споре два суперклуба теперь могут решить, кто из них главный соперник команды Симеоне. Хотя и ничья оставит шансы обоим клубам, до конца чемпионата еще останется 8 туров. Отдельная интрига — забьет ли Месси «Реалу, аргентинец отличился 26 раз в 44 Эль класико, но последний раз это было в мае 2018-го. Гости должны быть в лучшей форме, все-таки «Реал» провел непростой матч с «Ливерпулем», так что шансы «Барселоны» здесь выше. БК Winline дает на победу каталонцев коэффициент 2,33.

Андрей Санталов

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