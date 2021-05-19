«Аталанта» может выиграть первый трофей за 60 лет: анонс финала Кубка Италии с «Ювентусом»

Важный матч «Ювентуса» с «Интером» (3:2) испортило судейство. Три пенальти, два удаления — главный судья при поддержке ВАР ошибался в обе стороны, но больше это помогло туринцам. За тур до конца команда Пирло сохраняет шансы на Лигу чемпионов — до «Милана» и «Наполи» одно очко. Но до воскресного матча с «Болоньей» экс-чемпиону Италии нужно еще сыграть в финале Кубка. Интересно, какой состав выставит молодой тренер, учитывая, что команда у него достаточно возрастная. Пирло давно уже критикуют за его работу в «Юве», очевидно, что к концу сезона управлять игроками ему все сложнее и сложнее.



От попадания в ЛЧ зависит будущее не только Пирло, но и Роналду. У португальца остался еще год контракта, но слухи о его возможном уходе недавно вспыхнули с новой силой. «Юве» тратит на него около 80 млн евро в год — без доходов от Лиги чемпионов такие траты станут тяжким бременем. Криштиану брали ради победы в главном турнире Европы, но за за три года в его активе лишь два скудетто (который туринцы спокойно брали и до него) и два Суперкубка Италии. Впрочем, главные вопросы здесь к руководству «Ювентуса». Оно в последнее время не угадывает с тренерами, новыми игроками, в итоге прагматичного «Юве», который выигрывали всё в Италии теперь нет, как нет и «Юве», который поражал бы всех своей игрой (это, как известно, мечта Аньелли).