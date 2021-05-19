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10:58 (мск), источник: Sportmail.ru

«Аталанта» может выиграть первый трофей за 60 лет: анонс финала Кубка Италии с «Ювентусом»

Гасперини против Пирло.

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Источник: Reuters

Важный матч «Ювентуса» с «Интером» (3:2) испортило судейство. Три пенальти, два удаления — главный судья при поддержке ВАР ошибался в обе стороны, но больше это помогло туринцам. За тур до конца команда Пирло сохраняет шансы на Лигу чемпионов — до «Милана» и «Наполи» одно очко. Но до воскресного матча с «Болоньей» экс-чемпиону Италии нужно еще сыграть в финале Кубка. Интересно, какой состав выставит молодой тренер, учитывая, что команда у него достаточно возрастная. Пирло давно уже критикуют за его работу в «Юве», очевидно, что к концу сезона управлять игроками ему все сложнее и сложнее.

От попадания в ЛЧ зависит будущее не только Пирло, но и Роналду. У португальца остался еще год контракта, но слухи о его возможном уходе недавно вспыхнули с новой силой. «Юве» тратит на него около 80 млн евро в год — без доходов от Лиги чемпионов такие траты станут тяжким бременем. Криштиану брали ради победы в главном турнире Европы, но за за три года в его активе лишь два скудетто (который туринцы спокойно брали и до него) и два Суперкубка Италии. Впрочем, главные вопросы здесь к руководству «Ювентуса». Оно в последнее время не угадывает с тренерами, новыми игроками, в итоге прагматичного «Юве», который выигрывали всё в Италии теперь нет, как нет и «Юве», который поражал бы всех своей игрой (это, как известно, мечта Аньелли).

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Для «Аталанты» же этот финал — редкая возможность выиграть трофей. Бергамаски никогда не были чемпионами Италии, а Кубок брали только один раз в далеком 1963-м. Гасперини за пять лет превратил «Аталанту» в топ-клуб, 4 раза при нем команда финишировала в топ-4, последние три года она стабильно выходит в ЛЧ. В Италии «Аталанта» не проигрывает уже больше двух месяцев, в последних 10 матчах на ее счету 8 побед и две ничьи. Обыграла она месяц назад и «Ювентус» — помог рикошет после удара Малиновского. Украинец вообще стал одним из главных футболистов для бергамасков в последнее время: за 9 игр он набрал 13 очков по системе гол+пас.

Матч в прошлом туре не слишком удался «Аталанте». Прекрасный первый тайм, счет 3:0, но затем команда расслабилась и получила нервную концовку, позволив «Дженоа» сделать счет 3:4. Гасперини может использовать этот случай для дополнительной мотивации. И заодно напомнить финал Кубка 2019 года, когда «Аталанта» уступила «Лацио» 0:2. Для «Ювентуса» этот трофей может стать 14-м в клубной коллекции, с 2018-го туринцы не побеждали в этом турнире. Впрочем, для Пирло и для команды он, наверное, станет слабым утешением, если не удастся пробиться в ЛЧ. «Аталанта» давно стоит на пороге больших побед, Гасперини пора уже доказать, что его красивый стиль может приносить результат. БК Winline предлагает на победу «Аталанты» (в том числе по пенальти) коэффициент 1,78.

Андрей Санталов

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