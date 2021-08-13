«Челси» бросит вызов «Манчестер Сити»: анонс чемпионата Англии
Разбираем шансы
Разбираем шансы
«Манчестер Сити» (коэффициент на победу в БК Winline — 1,64)
В прошлом сезоне «Манчестер Сити» был в шаге от от 4 титулов, но взял в итоге только чемпионат Англии (в 3-й раз за 4 года) и Кубок лиги. Гвардиола
«Челси» (коэффициент — 5,65)
Тухель всего полгода в «Челси», а уже так наладил игру в обороне, что команда почти не пропускает (11 матчей на ноль из последних 19). С новым тренером клуб Абрамовича сходу победил в Лиге чемпионов, а теперь бросит вызов «Ман Сити» и в Англии. Под амбициозные цели лондонцы вернули Лукаку из «Интера» (115 млн евро), с таким форвардом можно будет забыть о бесконечных промахах Вернера. Суперкубок УЕФА подтвердил, что «Челси» два надежных вратаря, также мы знаем, что там очень работоспособная полузащита (Канте!) с игроками, которые умеют открываться между линиями (Маунт, Хаверц). Неслучайно, именно лондонцев считают в этом сезоне главными преследователями «Ман Сити».
«Ливерпуль» (коэффициент — 5,80)
«Ливерпуль» набрал на 20 очков меньше, чем в чемпионском сезоне, но это можно понять, ведь ему почти весь сезон пришлось играть без ван Дейка и Гомеса. В центр обороны пришлось переводить опорных полузащитников — по цепочке пострадал центр поля и нападение. Клопп пока никого не купил, но получил отдохнувших Салаха и Мане. Ван Дейк и Гомес тоже снова в строю. По сути, мы видим чемпионский состав образца сезона-2019/20, откуда ушел только Вейналдум. При этом куплен еще один защитник (Конате из «Лейпцига»), и со второго сезона к АПЛ должен адаптироваться Тиаго, а в атакующей тройке Жота может заменить Фирмино. Клопп попробует доказать, что и без громких трансферов можно победить в чемпионате.
«Манчестер Юнайтед» (коэффициент — 8,30)
Два года назад «Манчестер Юнайтед» был третьим, год назад — вторым, сейчас у клуба лучший шанс побороться за чемпионство в эпоху «после Фергюсона». За несколько лет манкунианцы усилились Погба, Фернандешем, Кавани, этим летом они купили Санчо и Варана (114 млн фунтов за двоих). Остался вопрос по вратарям, если де Хеа снова выйдет на уровень, как при Моуринью, такая команда может стать чемпионом. Для этого еще нужно прибавить в игре на «Олд Траффорде», в прошлом сезоне «Юнайтед» потерял там много очков. Смущает еще, что у Сульшера пока нет трофеев с клубом, норвежцу уже пора
Андрей Санталов