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13:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Голы будут: «Тоттенхэм» сыграет с «Манчестер Сити» в первом туре АПЛ

Главная игра тура в АПЛ.

Тоттенхэм Хотспур
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Источник: AP 2021

«Тоттенхэм» в 2021 году оказался в тяжелой ситуации. «Шпоры» уволили Моуринью, снова так и не выиграли ни одного трофея и с трудом нашли себе тренера летом. Почти никто не хотел ехать работать в этот клуб, в итоге согласился экс-тренер «Вулверхэмптона» Санту. Неопределенности добавило желание лучшего бомбардира АПЛ Кейна сменить команду. Харри даже не приехал вовремя на сбор из отпуска и пока не тренировался ни дня в общей группе. В первом туре «Тоттенхэм» будет играть либо без него, либо с ним, но не в форме. А ведь еще ушел Бэйл, покинули клуб также Алдервейрелд, Фойт и Ламела.

«Манчестер Сити» не стал участвовать в переговорах по Месси, зато потратил 100 млн фунтов на Грилиша и является главным претендентом на Кейна. За него «горожане» готовы выложить даже больше 100 млн. Логика Гвардиолы понятна: Агуэро ушел, Жезус слишком часто промахивается из выгодных позиций, Стерлинг тоже не особо забивной. В прошлом сезоне с голами сильно помог Гюндоган, подключились и другие полузащитники (Фоден, Марез). Так что бомбардир нужен, и Кейн может на несколько лет закрыть этот вопрос в «Сити». В остальном чемпионский состав у «горожан» остался тот же, так что они по-прежнему команды разного уровня с «Тоттенхэмом».

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В межсезонье «Тоттенхэм» выиграл три матча (в том числе у «Арсенала» 1:0) и дважды сыграл вничью (в том числе с «Челси» 2:2). Обязанности бомбардиров в отсутствие Кейна взяли на себя Сон, Алли и Моура. Португальский тренер Санту известен оборонительным стилем игры, его команды обычно действуют на контратаках. Но против «шпор» многие команды сами будут закрываться, так что в позиционной атаке будут проблемы — как у Моуринью год назад. «Манчестер Сити» без проблем отыграл на предсезонке и без лидеров, отдыхавших после Евро и Кубка Америки. А вот в Суперкбке Англии уступил «Лестеру» из-за ошибки защитника Аке, который привез пенальти в конце матча.

В прошлом сезоне «Ман Сити» уступил «Тоттенхэму» в Лондоне 0:2, но сейчас у «шпор» совсем другая команда с другим тренером. Одна из главных проблем для Санту — что делать с обороной? Лондонцы подписали защитника Ромеро из «Аталанты», но он вряд ли сразу готов играть. А пара Дайер — Санчес не выглядит супернадежной. У «Ман Сити», скорее всего, пропустят матч Де Брюйне и Фоден (у них травмы), остальные игроки основы в строю и готовы выйти на поле — включая 100-миллионного новичка Грилиша. В целом, обеим командам еще предстоит сыгрываться, и в первую очередь, пока что надежности не будет хватать в защите. Так что от этого матча стоит ждать голов, БК BetBoom на тотал больше 2,5 предлагает коэффициент 1,81.

Андрей Санталов

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