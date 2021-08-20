Депай поведет «Барселону» к победе: анонс матча с «Атлетиком»
В Каталонии новый лидер.
В Каталонии новый лидер.
«Барселона» пережила кошмарное лето 2021-го и теперь привыкает играть без Месси. Куману наверняка было непросто готовить команду, ведь клуб до последнего момента не мог заявить новичков, а часть игроков просил сократить зарплату. Брэйтуэйта, как и еще некоторых футболистов, пытались продать, но гордый датчанин отказался уходить и в первом же туре забил два гола и отдал голевой пас. Да, несмотря на все злоключения в межсезонье, «Барса» оказалась готова к сезону и начала его с уверенной победы над таким непростым соперником, как «Реал Сосьедад». У каталонцев отличились также Пике и Роберто.
«Атлетик» в прошлом сезоне финишировал 10-м, последняя треть чемпионата у басков откровенно не удалась, вдобавок ко всему они еще и проиграли два финала Кубка за две недели. Единственная радость — победа в Суперкубке Испании, где они обыграли и «Реал», и «Барселону». Летом «Атлетик» никого не приобрел, но особо никого и не потерял. Рауль Гарсия, Беренгер, Иньяки Уильямс и Муниаин — все на месте. Забивают баски немного по меркам Ла Лиги, так что если они хотят улучшить прошлогодний результат (10-е место), то с атакой надо
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«Барселона» быстро определилась с новым лидером — им, как и планировалось, стал Депай. Голландец сразу показал, что чувствует себя уверенно: начал финтить, принимать смелые решения. Первый гол пришел как раз после его навеса на Пике. Партнеры по атаке Гризманн и Брэйтуэйт тоже смотрелись живо, видно, что каждому есть что доказывать. Так, «Барселона» оказалась в интересном положении. С одной стороны, каталонцы лишились лидера, бомбардира, который забивал больше 20 голов каждый сезон. С другой, без Месси Куман может выстроить другой прессинг, а роль голеадора распределить между несколькими футболистами — по примеру «Манчестер Сити».
«Барсу» ждет второй сложный матч подряд, за последние два года «Атлетик» трижды обыгрывал каталонцев. Впрочем, Куман в апреле 2021-го уже громил басков 4:0, правда, там дубль сделал Месси. В любом случае, видно, что