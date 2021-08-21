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11:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Лукаку растерзает оборону «канониров»: анонс матча «Арсенал» — «Челси»

Разбираем лондонское дерби.

Арсенал
ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021

Этот сезон — последний шанс для Артеты исправить ситуацию в «Арсенале». Испанец третий сезон в клубе, дважды «канониры» финишировали восьмыми, и в этот раз вообще остались без еврокубков — впервые за 26 лет. К сожалению для тренера, начало чемпионата совпало со вспышкой коронавируса в его команде: перед первым туром в заявку не попали Обамеянг, Ляказетт и лучший ассистент «Арсенала» в прошлом сезоне Виллиан. Еще у нескольких игроков травмы, включая важного полузащитника Парти. В неоптимальном составе лондонцы проиграли в 1-м туре «Брентфорду» 0:2, и даже Артета признал, что это было справедливо.

У «Челси», в отличие от соседей, по Лондону, все хорошо. Тухель сходу выиграл Лигу чемпионов и теперь логично замахнулся на чемпионство в Англии. Состав у «синих» и так был мощный, а теперь его усилит еще и Лукаку. «Челси» вернул своего бывшего игрока за 115 млн евро. Команда Тухеля раньше начала сезон, выиграв Суперкубок УЕФА во встрече с «Вильярреалом». Возможно, это помогло спокойно вкатиться в чемпионат, в 1-м туре «синие» без вариантов разгромили «Кристал Пэлас» 3:0. Немного повезло с реализацией (два гола были забиты дальними ударами), но, возможно, фортуна возвращает долг за невезение в прошлом сезоне — один Вернер сколько не забил тогда.

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«Арсенал» был очень активен этим летом и потратил больше всех в Англии. За защитника Уайта «канониры» выложили 50 млн фунтов, креативного Эдегора выкупили у «Реала» за 31 млн, вратаря Рэмсдэйла приобрели за 24 млн, а молодых Локонга и Тавареша — за 23. На бумаге все это выглядит хорошо, однако защита с Чемберсом и Мари не впечатляет, как и нападение с 20-летним Балоганом. У «Челси» из-за ковида игру пропустит Пулишич, забивший в прошлом туре. Зато Тухель может снова рассчитывать на Зиеша и Канте, восстановившихся после травмы. Да и Хавертц теперь готов играть с первых минут.

Три последних официальных матча между этими командами сложились, как ни странно, в пользу «Арсенала». Однако теперь «канонирам» не приходится рассчитывать на успех. Не помогут тут и домашние трибуны — впервые за долгое время на «Эмирейтс» будут болельщики. Футболисты и тренер вместо поддержки от них, скорее, услышат недовольство и свист. «Челси» же недавно в товарищеском матче уже обыгрывал «канониров», а теперь с Лукаку в составе выглядит еще мощнее. Неудивительно, что при таких раскладах команда Тухеля считается здесь явным фаворитом. БК Winline предлагает на победу «Челси» коэффициент 1,8.

Андрей Санталов

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