Клопп против Тухеля, ван Дейк против Лукаку: анонс матча «Ливерпуль» — «Челси»

Легкий календарь помог «Ливерпулю» войти в сезон. Команда Клоппа сначала спокойно разобралась с «Норвичем» (3:0), затем пободалась с «Бернли» (2:0). Мерсисайдцы наказывали соперников за ошибки, сами же их у своих ворот почти не допускали. С ван Дейком защита вновь стала надежной. Травмированного Робертсона заменил Цимикас, а Жота теперь выходит вместо Фирмино в основе. Интересно, что «Ливерпуль» не купил никого на замену Вейналдуму. Сейчас Хендерсон в форме, он командует игрой в центре поля. Также видно, что в отличие от прошлого сезона атакующая тройка (плюс Фирмино) в порядке, каждый из них уже отличился.
«Челси» тоже стартовал с двух побед в АПЛ, а перед этим взял еще Суперкубок УЕФА. Команду Тухеля закономерно считают главным соперником «Манчестер Сити», этот статус еще больше закрепился за лондонцами после покупки Лукаку. Вообще глубина состава в «Челси» такая, что тренер может позволить себе оставлять в запасе таких игроков, как Тиаго Силва, Чилуэлл, Канте, Зиеш и Вернер. В этом аспекте равных «синим» в АПЛ нет. Лукаку успел сразу забить, кроме того, через передачи на него «Челси» теперь удобно строить свои атаки. С обороной все было хорошо и в прошлом сезоне, тут Тухелю и не надо ничего сильно менять.
У Лукаку, кстати, с «Ливерпулем» свои счеты. Он забивал мерсисайдцам в первых 4 матчах в своей карьере, но в последних 11 встречах против них на счету Ромелу только один гол. В команде Клоппа специалистом по «Челси» является Мане, он забил 7 мячей в 17 играх. От этого матча ждут в первую очередь дуэли Лукаку с ван Дейком. С обороной «Арсенала» бельгиец справился играючи, а что у него получится против голландца? У грозной атаки «Ливерпуля» тоже будет непростая задача. В первых двух турах «Челси» дал пробить по своим воротам всего 10 раз — меньше всех в АПЛ. И только 4 удара пришлись в створ.
Это еще и интересное противостояние немецких тренеров. Оба прекрасно знают друг друга, Тухель, как и Клопп, поработал в «Майнце», а затем сменил Юргена в дортмундской «Боруссии». Тренер «Ливерпуля» часто говорит публично, что его клуб живет по средствам, покупая игроков только на то, что зарабатывает сам. У Тухеля в «Челси», очевидно, другая ситуация, он может себе позволить практически любого игрока. Что касается личных встреч, «Ливерпуль» проиграл только два матча из последних 13 «Челси», но игра в марте 2021-го как раз закончилась поражением «красных». БК Winline в этом матче предлагает коэффициент 2,5 на победу «Ливерпуля», 2,95 — на победу «Челси» и 3,35 — на ничью.