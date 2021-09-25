Тухель против Гвардиолы: анонс матча «Челси» — «Манчестер Сити»
Защита снова будет сильнее атаки.
Защита снова будет сильнее атаки.
«Челси» здорово укрепил свою атаку, купив Лукаку в летнее трансферное окно, но самой сильной линией команды по-прежнему остается оборона. Силва и в 37 лет — один из лучших защитников АПЛ: все благодаря правильно выстроенной Тухелем системе. Тот факт, что у вратаря Менди, которого купили за 22 млн фунтов, больше матчей на ноль, чем пропущенных голов, о многом говорит. «Челси» не играет идеально все 90 минут в этом сезоне, но умеет прибавлять по ходу игры. Так было и с «Зенитом» в ЛЧ, так было и недавно с «Тоттенхэмом» — в обоих случаях Тухель смог превратить ничейную игру в уверенную победу.
У «Манчестер Сити» пока так не получается. Чемпион Англии уже потерял очки с «Тоттенхэмом» (0:1) и неделю назад с «Саутгемптоном» (0:0). Причем со «святыми» команда Гвардиолы нанесла только 1 удар в створ, что для нее нехарактерно. В большинстве матчей «Ман Сити» справляется, играя без чистого форварда, но иногда такого бомбардира не хватает. Не зря Пеп хотел приобрести Кейна или даже Роналду. Этот матч с «Челси» не получится рассматривать сам по себе. У «горожан» сложный календарь — на следующей неделе их ждут битвы с «ПСЖ» и «Ливерпулем». Такой отрезок сложно пройти без потери очков.
Из потерь — за «Челси» не сыграют из-за травм Маунт и Пулишич. Зато в ворота вернется основной голкипер Менди. Зиешу и Хадсону-Одои тренер «синих» мало доверяет, так что в центре полузащиты можно ждать тройку Жоржиньо — Ковачич — Канте. Впереди с Лукаку выйдет либо Хавертц, либо наконец отличившийся недавно Вернер. Для «Сити» по-прежнему является проблемой отсутствие привычных партнеров по центру защиты для Диаша — Стоунз и Ляпорт вернулись к тренировкам, но еще не набрали форму. А вот-де Брюйне и Фоден как раз набирают форму, это видно по кубковому матчу во вторник против «Уикома», где каждый забил по голу.
Многие называют этот матч важнейшим для чемпионской гонки в АПЛ, матчем за 6 очков. Но, по сути, эта игра все-таки важнее для «Ман Сити». «Горожане» уже отстают от «Челси», и в случае поражения это отставание увеличится до 6 очков. Плюс Гвардиола уже уступил Тухелю три раза подряд, включая финал ЛЧ. Так что обе команды (в особенности гости), скорее всего, будут осторожничать. А учитывая, что они и так редко пропускают, много голов сегодня ждать не приходится. БК Winline предлагает коэффициент 1,79 на тотал меньше 2,5.
Андрей Санталов