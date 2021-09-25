Текущие события
Футбол. Первый дивизион
12:00
Томь
Кубань
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
СКА-Хабаровск
Велес
20
Футбол. Премьер-лига
14:00
Химки
Локомотив
Футбол. Зарубежный
14:30
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
14:30
Челси
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
15:00
Алавес
Атлетико
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волгарь
Олимп-Долгопрудный
Футбол. Первый дивизион
16:00
Оренбург
Енисей
Футбол. Первый дивизион
16:00
Ротор
КАМАЗ
Футбол. Зарубежный
16:00
Специя
Милан
Футбол. Первый дивизион
16:30
Металлург Лп
Текстильщик
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
Кельн
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Майнц
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Герта
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Арминия
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Вольфсбург
Футбол. Первый дивизион
17:00
Акрон
Торпедо
Футбол. Зарубежный
17:00
Лестер
Бернли
Футбол. Зарубежный
17:00
Лидс
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Уотфорд
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Эвертон
Норвич
Футбол. Зарубежный
17:15
Валенсия
Атлетик
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
18:00
Факел
Спартак-2
Футбол. Зарубежный
18:00
Сент-Этьен
Ницца
Футбол. Первый дивизион
19:00
Балтика
Алания
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Уфа
Футбол. Зарубежный
19:00
Интер
Аталанта
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия М
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
19:30
Брентфорд
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
19:30
Севилья
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
20:00
Страсбур
Лилль
Футбол. Зарубежный
21:45
Дженоа
Верона
Футбол. Зарубежный
22:00
Лион
Лорьян
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал
Вильярреал
Все события
Фоторепортажи
9«Бавария» опять разгромила «Барселону»
10«Локомотив» вырвал ничью в матче с «Марселем»
10:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Тухель против Гвардиолы: анонс матча «Челси» — «Манчестер Сити»

Защита снова будет сильнее атаки.

Челси
Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters
Футбол

Англия 2021/2022
Тур 6, 25.09.2021, 14:30

Челси-Манчестер Сити-

«Челси» здорово укрепил свою атаку, купив Лукаку в летнее трансферное окно, но самой сильной линией команды по-прежнему остается оборона. Силва и в 37 лет — один из лучших защитников АПЛ: все благодаря правильно выстроенной Тухелем системе. Тот факт, что у вратаря Менди, которого купили за 22 млн фунтов, больше матчей на ноль, чем пропущенных голов, о многом говорит. «Челси» не играет идеально все 90 минут в этом сезоне, но умеет прибавлять по ходу игры. Так было и с «Зенитом» в ЛЧ, так было и недавно с «Тоттенхэмом» — в обоих случаях Тухель смог превратить ничейную игру в уверенную победу.

У «Манчестер Сити» пока так не получается. Чемпион Англии уже потерял очки с «Тоттенхэмом» (0:1) и неделю назад с «Саутгемптоном» (0:0). Причем со «святыми» команда Гвардиолы нанесла только 1 удар в створ, что для нее нехарактерно. В большинстве матчей «Ман Сити» справляется, играя без чистого форварда, но иногда такого бомбардира не хватает. Не зря Пеп хотел приобрести Кейна или даже Роналду. Этот матч с «Челси» не получится рассматривать сам по себе. У «горожан» сложный календарь — на следующей неделе их ждут битвы с «ПСЖ» и «Ливерпулем». Такой отрезок сложно пройти без потери очков.

Во время загрузки произошла ошибка.

Из потерь — за «Челси» не сыграют из-за травм Маунт и Пулишич. Зато в ворота вернется основной голкипер Менди. Зиешу и Хадсону-Одои тренер «синих» мало доверяет, так что в центре полузащиты можно ждать тройку Жоржиньо — Ковачич — Канте. Впереди с Лукаку выйдет либо Хавертц, либо наконец отличившийся недавно Вернер. Для «Сити» по-прежнему является проблемой отсутствие привычных партнеров по центру защиты для Диаша — Стоунз и Ляпорт вернулись к тренировкам, но еще не набрали форму. А вот-де Брюйне и Фоден как раз набирают форму, это видно по кубковому матчу во вторник против «Уикома», где каждый забил по голу.

Многие называют этот матч важнейшим для чемпионской гонки в АПЛ, матчем за 6 очков. Но, по сути, эта игра все-таки важнее для «Ман Сити». «Горожане» уже отстают от «Челси», и в случае поражения это отставание увеличится до 6 очков. Плюс Гвардиола уже уступил Тухелю три раза подряд, включая финал ЛЧ. Так что обе команды (в особенности гости), скорее всего, будут осторожничать. А учитывая, что они и так редко пропускают, много голов сегодня ждать не приходится. БК Winline предлагает коэффициент 1,79 на тотал меньше 2,5.

Андрей Санталов

Медведева и Загитова избегали друг друга на концерте в Кремле
Ван Дейк чуть не оказался в РПЛ. Кто из звезд до нас не доехал?
Голевая феерия в матче «Зенита»: топ ставок на премьер-лигу
«Саша — враг». Дацик хочет размазать Емельяненко
Победы «МЮ» и «Реала»: на что поставить в выходные
У модели-триатлонистки украли дорогой велосипед (фото)
Лучшего бойца UFC арестовали по подозрению в домашнем насилии
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь