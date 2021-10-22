Выиграй билет на просмотр «Класико» в Москве

Букмекерская компания Winline организует просмотр матча, посетить который смогут только 300 человек.

Болельщиков ожидают бесплатные напитки и закуски, кибертурнир, студия с блогерами и экспертами, а также розыгрыш официальных футболок и атрибутики «Барселоны».

Матч будет показан на LED экране.

Чтобы получить билет на просмотр необходимо зарегистрироваться на сайте или в приложении БК Winline с промокодом BARCA. Все, зарегистрировавшиеся с промокодом, будут участвовать в розыгрыше футболки «Барселоны» сезона 2021−2022.