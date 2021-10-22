Выиграй билет на просмотр «Класико» в Москве

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24 октября в матче чемпионата Испании «Барселона» примет мадридский «Реал».
Барселона
РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
24 октября в матче чемпионата Испании «Барселона» примет мадридский «Реал».
Букмекерская компания Winline организует просмотр матча, посетить который смогут только 300 человек.
Болельщиков ожидают бесплатные напитки и закуски, кибертурнир, студия с блогерами и экспертами, а также розыгрыш официальных футболок и атрибутики «Барселоны».
Матч будет показан на LED экране.
Чтобы получить билет на просмотр необходимо зарегистрироваться на сайте или в приложении БК Winline с промокодом BARCA. Все, зарегистрировавшиеся с промокодом, будут участвовать в розыгрыше футболки «Барселоны» сезона 2021−2022.
Также этот матч можно будет посмотреть совершенно бесплатно на сайте или в приложении Winline.