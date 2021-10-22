Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Химки
Футбол. Зарубежный
19:30
Торино
Дженоа
Футбол. Зарубежный
21:30
Майнц
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
21:45
Сампдория
Специя
Футбол. Зарубежный
22:00
Сент-Этьен
Анже
Футбол. Зарубежный
22:00
Арсенал
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
22:00
Осасуна
Гранада
Все события
Фоторепортажи
18Семин подарил медаль фанату, а «Локо» — победу «Галатасараю»
11«Спартак» — «Лестер»: красно-белые уступили, ведя в счете 2:0
16:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Выиграй билет на просмотр «Класико» в Москве

24 октября в матче чемпионата Испании «Барселона» примет мадридский «Реал».

Барселона
РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх

Букмекерская компания Winline организует просмотр матча, посетить который смогут только 300 человек.

Болельщиков ожидают бесплатные напитки и закуски, кибертурнир, студия с блогерами и экспертами, а также розыгрыш официальных футболок и атрибутики «Барселоны».

Матч будет показан на LED экране.

Чтобы получить билет на просмотр необходимо зарегистрироваться на сайте или в приложении БК Winline с промокодом BARCA. Все, зарегистрировавшиеся с промокодом, будут участвовать в розыгрыше футболки «Барселоны» сезона 2021−2022.

Также этот матч можно будет посмотреть совершенно бесплатно на сайте или в приложении Winline.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь