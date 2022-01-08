«Реал» — «Валенсия»: прогнозы и ставки, где смотреть
Денис Черышев вновь встретится с родным клубом.
Денис Черышев вновь встретится с родным клубом.
Все серии, даже самые успешные, рано или поздно заканчиваются, поэтому не стоит переоценивать неожиданное поражение «Реала» от «Хетафе» в матче предыдущего тура чемпионата Испании (0:1). Наоборот, оно заставит подопечных Карло Анчелотти собраться и во всеоружии подойти к игре против «Валенсии». Тем более маститый итальянский специалист сможет сегодня рассчитывать на всех ведущих игроков кроме, возможно, Винисиуса Жуниора и Даниэля Карвахаля. Фаворит встречи очевиден.
«Валенсия» тоже уступила «Эспаньолу» туром ранее, но в том матче все решили удаление Уго Дуро и пенальти в последние 10 минут, зато декабрь стал лучшим месяцем «летучих мышей» в этом сезоне по результатам. Команда Пепе Бордаласа хорошо выглядит в атаке и немало забивает, особенно Карлос Солер и Гонсалу Гедеш (7 и 6 голов в чемпионате Испании соответственно), но, к сожалению, надежность обороны не позволяет пока подобраться в таблице к зоне еврокубков.
Отдельная интрига для российских болельщиков: удастся ли себя проявить Денису Черышеву, который только что забил победный гол за «Валенсию» в матче Кубка Испании — впервые с февраля 2020-го. Может, теперь полузащитника сборной России прорвет, тем более, у него уже были удачные матчи против мадридского «Реала», воспитанником которого он является?
Болеем за Черышева, но победа хозяев выглядит наиболее вероятным исходом. БК Olimpbet дает на нее коэффициент 1.39 но, объединив эту ставку с тоталом больше 2.5 (матч наверняка будет результативным — обе команды хороши в атаке), получаем 2.15. Другой вариант ставки: победа «Реала» и обе забьют за 2.57. Почему бы не собрать их в один экспресс за 3.9?
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Автор: Игорь Борунов