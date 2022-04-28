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11:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Выиграй футболки «Челси» и «Манчестер Юнайтед»

В преддверии матча английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Челси» букмекерская компания Winline проводит розыгрыш футболок команд.

Челси
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Чтобы принять участие в розыгрыше необходимо зарегистрироваться на сайте или в приложении БК Winline с промокодом MU или CHE соответственно до старта матча.

Победитель будет выбран случайным образом. Результаты розыгрыша будут опубликованы в соцсетях БК Winline 29 апреля.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси» пройдет в четверг 28 апреля и начнется в 21:45 мск.

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