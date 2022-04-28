Выиграй футболки «Челси» и «Манчестер Юнайтед»
В преддверии матча английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Челси» букмекерская компания Winline проводит розыгрыш футболок команд.
Челси
Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
В преддверии матча английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Челси» букмекерская компания Winline проводит розыгрыш футболок команд.
Чтобы принять участие в розыгрыше необходимо зарегистрироваться на сайте или в приложении БК Winline с промокодом MU или CHE соответственно до старта матча.
Победитель будет выбран случайным образом. Результаты розыгрыша будут опубликованы в соцсетях БК Winline 29 апреля.
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси» пройдет в четверг 28 апреля и начнется в 21:45 мск.