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09:14 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: прогнозы и ставки

Конте поможет «Манчестер Сити»?

Ливерпуль
Тоттенхэм ХотспурЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Прогноз на матч

«Ливерпуль» пережил неприятные минуты в Лиге чемпионов, ведь «Вильярреал» быстро отыграл отставание в два мяча. Но после перерыва на поле была только команда Клоппа, английский клуб забил трижды (не без помощи вратаря испанцев) и добился выхода в финал ЛЧ. Теперь «Ливерпуль» продолжит погоню за «Ман Сити» в АПЛ, и шансы у мерсисайдцев весьма неплохие, хоть они и отстают на одно очко. Подопечные Клоппа одержали 6 побед подряд, причем им помогает не только победная психология. Про силу «Ливерпуля» в атаке всем давно известно, но стоит обратить внимание и на его игру в обороне. Все футболисты четко знают, что делать в позиционной обороне, вовремя применяют офсайдные ловушки — неслучайно «Ливерпуль» провел 11 матчей на ноль из 15 в 2022 году в АПЛ.

У «Тоттенхэма» другие задачи в этом сезоне: «шпоры» стремятся попасть в топ-4, чтобы осенью играть в ЛЧ. Конте принял команду в начале ноября на 9-м месте в 10 очках от лидирующего тогда «Челси». Промежуточный результат есть: от соседей по Лондону отрыв теперь всего 5 баллов, но между ними вклинился «Арсенал», занимающий сейчас 4-е место. До «канониров» — два очка. Периодически «Тоттенхэм» лихорадит, недавно он потерял 5 очков с «Брайтоном» и «Брентфордом», причем Кейн и Ко ни разу не попали в створ! Но игра недельной давности с «Лестером» (3:1) вновь вселила оптимизм в болельщиков «Сперс». Хороши были Кейн и Кулусевски, а Сон вообще забил два шикарных гола. В защите отменный матч удался Ромеро.

На что ставить

«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»

Из оставшихся матчей этот — самый сложный для «Ливерпуля». В хороший день «Тоттенхэм» Конте может обыграть кого угодно — две победы над «Сити» в этом сезоне говорят сами за себя. Тем более «шпорам» удобно играть на контратаках. Клопп, конечно, знает об этой особенности, так что интересно, что он придумает на этот раз. В первом круге команды выдали огненный матч, завершившийся 2:2. На чистую победу «Ливерпуля» (а его, конечно, устроят только три очка) дают небольшой коэффициент 1,47. Интереснее присмотреться к такому варианту: обе забьют и победа «Ливерпуля» — БК Olimpbet дает на него щедрые 2,65. Мерсисайдцы все-таки не всегда надежны в обороне, «Вильярреал» это только что наглядно показал. Можно выбрать и более простую ставку- обе забьют за 1,73.

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Андрей Санталов

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