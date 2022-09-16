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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
18:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Левандовски оторвется на аутсайдере: прогноз на матч «Барселона» — «Эльче»

Тут сенсации не будет.

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Источник: Reuters
Футбол

Испания 2022/2023
Тур 6, 17.09.2022, 17:15

Барселона-Эльче-

«Барселона» провела хороший матч против «Баварии» в Лиге чемпионов, но вернулась домой ни с чем. Все моменты, созданные Левандовским, Рафиньей и Педри, не превратились в голы, а вот за ошибки в обороне каталонцы были наказаны. Впрочем, в чемпионате Испании у команды Хави все хорошо, сине-гранатовые там выиграли 4 матча подряд — и все из них с разгромным счетом. При этом в 5 турах у «Барсы» всего один пропущенный мяч. Левандовски без проблем забивает в Ла Лиге, у поляка уже 6 голов. Есть небольшая вероятность, что ему дадут отдых перед перерывом на матчи сборных. Но даже в этом случае «Барселона» должна уверенно побеждать.

«Эльче» в 2020-м поднялся в Ла Лигу из Сегунды, и пока успешно решал вопрос с выживанием среди сильнейших команд страны. Однако старт этого сезона не задался. В пяти турах набрано всего одно очко с разницей мячей 2−13. Два последних матча «Эльче» проиграл «Вильярреалу» 0:4 и «Атлетику» 1:4. Команда рассчитывает на экс-форварда «Спартака» Понсе, у аргентинца пока один гол в сезоне. А вот еще один известный в прошлом игрок Пасторе пользы, похоже. уже не принесет. У аргентинца ни гола, ни передач за 13 матчей в прошлом чемпионате, а в этом он появился на поле только на 4 минуты.

Для «Барселоны» это хороший шанс ударно завершить неделю и забыть о поражении в Мюнхене. Для футболистов группы атаки это также шанс набить себе статистику. Каталонцы выиграли все 4 последних матча против «Эльче». Поставить на победу «Барселоны» с форой −2,5 можно за 1,78 в БК BetBoom. Еще один вариант — тотал Левандовского больше 1,5 за 2,6 в БК 1Х Ставка. Польский форвард неудержим в Испании, весь вопрос лишь в том, забьет ли он один гол или больше. За такой коэффициент можно рискнуть.

Андрей Санталов

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