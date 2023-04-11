Криштиану Роналду купил новый самолет за 60 миллионов евро
Роналду купил самолет побольше, все из-за детей.
Роналду купил самолет побольше, все из-за детей.
Португальский футболист Криштиану Роналду купил роскошный самолет почти за 60 миллионов евро, сообщает Vesti.kz
С 2015 года Роналду летал на личном самолете Gulfstream G200, который вмещал 8−10 пассажиров. С тех пор количество членов семьи футболиста увеличилось. У Криштиану и его девушки Джорджины родились дети, и понадобилось судно побольше.
Португальское издание VIP пишет, что новый самолет вмещает 18 человек. Судно может пролететь 14 тысяч километров без дозаправки. В самолете есть несколько кроватей, шкафы для одежды, развлекательная система и другие удобства для комфортного полета.
В настоящее время Роналду — самый высокооплачиваемый футболист мира. Португалец заключил контракт с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Наср», в котором за один сезон заработает около 200 миллионов евро. Семья Роналду переехала с ним в столицу, город Эр-Рияд.