Криштиану Роналду купил новый самолет за 60 миллионов евро

Португальский футболист Криштиану Роналду купил роскошный самолет почти за 60 миллионов евро, сообщает Vesti.kz

С 2015 года Роналду летал на личном самолете Gulfstream G200, который вмещал 8−10 пассажиров. С тех пор количество членов семьи футболиста увеличилось. У Криштиану и его девушки Джорджины родились дети, и понадобилось судно побольше.

Португальское издание VIP пишет, что новый самолет вмещает 18 человек. Судно может пролететь 14 тысяч километров без дозаправки. В самолете есть несколько кроватей, шкафы для одежды, развлекательная система и другие удобства для комфортного полета.