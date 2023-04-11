Голливуд захватывает Англию. Клуб «Рексхэм» которым владеет актер Райан Рейнольдс выиграл у прямого конкурента
«Рексхэм» занял первое место в Национальной лиге.
«Рексхэм» занял первое место в Национальной лиге.
Валийский клуб «Рексхэм» выиграл матч у прямого конкурента клуба «Ноттс Каунти», и это стало сенсацией. Клуб в 2021 году купили голливудские звезды: актер Райан Рейнольдс и режиссер Роб МакЭлхенни.
Нападающий Эллиот Ли на 78 минуте вывел свою команду вперед и «Рексхэм» повел в счете 3:2. Однако, на 97 минуте у «Ноттс Каунти» появилась возможность сравнять счет.
Героем матча стал вратарь «Рексхэм» Бен Фостер, который отразил удар Сидвина Скотта, пишет официальный сайт клуба.
«Рексхэм» играет в пятом английском дивизионе Национальной лиге. Клубу важно занять первое место, поскольку только чемпион может подняться в лигу выше. Команды, которые займут остальные четыре места, будут бороться в плей-офф еще за одну путевку.
В 2021 году вместе с голливудскими владельцами в клуб пришли крупные спонсоры, которые поддерживают клуб: TikTok и Expedia.