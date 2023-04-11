Голливуд захватывает Англию. Клуб «Рексхэм» которым владеет актер Райан Рейнольдс выиграл у прямого конкурента

Валийский клуб «Рексхэм» выиграл матч у прямого конкурента клуба «Ноттс Каунти», и это стало сенсацией. Клуб в 2021 году купили голливудские звезды: актер Райан Рейнольдс и режиссер Роб МакЭлхенни.

Нападающий Эллиот Ли на 78 минуте вывел свою команду вперед и «Рексхэм» повел в счете 3:2. Однако, на 97 минуте у «Ноттс Каунти» появилась возможность сравнять счет.

Героем матча стал вратарь «Рексхэм» Бен Фостер, который отразил удар Сидвина Скотта, пишет официальный сайт клуба.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/lRigi_hIrL8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Рексхэм» играет в пятом английском дивизионе Национальной лиге. Клубу важно занять первое место, поскольку только чемпион может подняться в лигу выше. Команды, которые займут остальные четыре места, будут бороться в плей-офф еще за одну путевку.