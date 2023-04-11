Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Бенфика
Интер
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
Бавария
Футбол. Премьер-лига
10.04
Оренбург
Ростов
22
Футбол. Зарубежный
10.04
Барселона
Жирона
00
Футбол. Еврокубки
12.04
Реал
Челси
Футбол. Еврокубки
12.04
Милан
Наполи
Все события
13:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Голливуд захватывает Англию. Клуб «Рексхэм» которым владеет актер Райан Рейнольдс выиграл у прямого конкурента

«Рексхэм» занял первое место в Национальной лиге.

Наверх

Валийский клуб «Рексхэм» выиграл матч у прямого конкурента клуба «Ноттс Каунти», и это стало сенсацией. Клуб в 2021 году купили голливудские звезды: актер Райан Рейнольдс и режиссер Роб МакЭлхенни.

Нападающий Эллиот Ли на 78 минуте вывел свою команду вперед и «Рексхэм» повел в счете 3:2. Однако, на 97 минуте у «Ноттс Каунти» появилась возможность сравнять счет.

Героем матча стал вратарь «Рексхэм» Бен Фостер, который отразил удар Сидвина Скотта, пишет официальный сайт клуба.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Рексхэм» играет в пятом английском дивизионе Национальной лиге. Клубу важно занять первое место, поскольку только чемпион может подняться в лигу выше. Команды, которые займут остальные четыре места, будут бороться в плей-офф еще за одну путевку.

В 2021 году вместе с голливудскими владельцами в клуб пришли крупные спонсоры, которые поддерживают клуб: TikTok и Expedia.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Голливуд захватывает Англию. Клуб «Рексхэм» которым владеет актер...
Криштиану Роналду купил новый самолет за 60 миллионов евро
Фоторепортажи
30«Красная машина» Загитовой выиграла Кубок Первого канала
18«Зимний бросок»: главное реслинг-шоу
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь