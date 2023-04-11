Неймар выиграл в рулетку 35 тысяч евро

Бразильский футболист Неймар выиграл в онлайн-рулетку. Он поставил на несколько чисел и на одном из них остановился шарик, благодаря чему он стал богаче на 35 тысяч евро, пишет Чемпионат.com.

Футболист французского клуба «ПСЖ» большой любитель азартных игр. Он частый гость на покерных турнирах и лицо мероприятий в этой сфере. Совсем недавно Неймар менее чем за два часа проиграл 1 миллион евро в онлайн-казино, эта сумма составляет его недельную зарплату в клубе.