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17:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Неймар выиграл в рулетку 35 тысяч евро

Неймар восстанавливается от травмы и играет в онлайн-казино.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Бразильский футболист Неймар выиграл в онлайн-рулетку. Он поставил на несколько чисел и на одном из них остановился шарик, благодаря чему он стал богаче на 35 тысяч евро, пишет Чемпионат.com.

Футболист французского клуба «ПСЖ» большой любитель азартных игр. Он частый гость на покерных турнирах и лицо мероприятий в этой сфере. Совсем недавно Неймар менее чем за два часа проиграл 1 миллион евро в онлайн-казино, эта сумма составляет его недельную зарплату в клубе.

Сейчас Неймар восстанавливается после перенесенной операции на лодыжке и вернется на поле только в следующем сезоне.

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