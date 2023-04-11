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17:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси исполнил мечту болельщика, пригласив его к себе домой

Фанат побывал дома у Лео Месси.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Поклонник аргентинца отправился в Париж, чтобы встретиться со своим кумиром. Он прождал почти 10 часов у дома, прежде чем его пригласили войти, пишет LE SCAN SPORT.

Хуан Полкан, ярый фанат Лионеля Месси, отправился в Париж исключительно для того, чтобы встретиться с аргентинским чемпионом мира. Полкан воспользовался двумя выходными днями на работе, чтобы приехать в столицу.

Поклонник смог найти адрес игрока «ПСЖ» и прождал у его дома почти 10 часов, после чего войти его пригласила Антонела, жена Лионеля Месси.

«Первое, что я увидел, это Месси, стоящего передо мной в шортах и тапочках. Это был невероятный момент. Я сказал ему, как сильно я его люблю, мы сфотографировались, он подписал футболку клуба в котором я играю, обнял меня и поставил автограф на моей руке. Тогда я понял, как сильно нервничаю, моя рука дрожала как никогда раньше, Лионель успокоил меня, чтобы автограф был четким», — вспоминает Хуан в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В подписи к своему посту фанат объясняет, что цель его поступка была не в том, чтобы стать популярным, а чтобы люди узнали, что Месси простой и скромный футболист, несмотря на его заслуги.

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