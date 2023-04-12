Криштиану Роналду ставит крест на тренере клуба
Роналду недоволен главным тренером.
Роналду недоволен главным тренером.
По данным саудовских СМИ Криштиану Роналду недоволен тренером «Аль-Насра» Руди Гарсией и тем, как играет команда, сообщает AS.
Поражение в домашнем матче команды уменьшило шансы «Аль-Наср» на титул. Команда «Аль-Иттихад» вырвалась вперед в чемпионате, и теперь опережает «Аль-Наср» на три очка.
Руди Гарсия был назначен тренеров в конце июня 2022 года. Под его руководством клуб набрал 53 очка за 23 тура. Роналду перешёл в «Аль-Наср» в декабре 2022 года, подписав контракт на 2,5 года.