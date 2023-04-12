Криштиану Роналду ставит крест на тренере клуба

По данным саудовских СМИ Криштиану Роналду недоволен тренером «Аль-Насра» Руди Гарсией и тем, как играет команда, сообщает AS.

Поражение в домашнем матче команды уменьшило шансы «Аль-Наср» на титул. Команда «Аль-Иттихад» вырвалась вперед в чемпионате, и теперь опережает «Аль-Наср» на три очка.