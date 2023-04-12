Скандал в Греции: судьи приехали на матч пьяными

Греческая лига решила нанять иностранных арбитров для судейства в матчах плей-офф.

В преддверии матча клубов «АЕК» и «Арис» за несколько часов неожиданно сменили судейскую бригаду.

Причина в том, что польская бригада судей, назначенная на матч, прилетела в нетрезвом виде и уже в самолете повздорила с греческими пассажирами, сообщает Gazzetta.gr.

Греческое СМИ связалось с судьями, они опровергают эту версию. «Все, что было написано о том, что мы были пьяны — ложь», сказал Павел Рачковски, польский арбитр, который должен был судить матч.