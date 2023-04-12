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11:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Скандал в Греции: судьи приехали на матч пьяными

Судей матча «АЕК» — «Арис», который состоялся в прошедшие выходные, сняли с матча.

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Источник: AP 2022

Греческая лига решила нанять иностранных арбитров для судейства в матчах плей-офф.

В преддверии матча клубов «АЕК» и «Арис» за несколько часов неожиданно сменили судейскую бригаду.

Причина в том, что польская бригада судей, назначенная на матч, прилетела в нетрезвом виде и уже в самолете повздорила с греческими пассажирами, сообщает Gazzetta.gr.

Греческое СМИ связалось с судьями, они опровергают эту версию. «Все, что было написано о том, что мы были пьяны — ложь», сказал Павел Рачковски, польский арбитр, который должен был судить матч.

39-летний Рачковски уже судил важные матчи этого сезона в европейских соревнованиях, в Лиге Европы, Лиге Конференций и Лиге Наций.

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