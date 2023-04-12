Вратарям запретят мешать футболистам пробивать пенальти

В марте этого года Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) и ФИФА приняли решение об изменении семи правил игры в футбол, включая правило 14. Оно касается поведения вратарей при пробитии пенальти и известно как «анти-Дибу Мартинес». Правило вступит в силу во всех соревнованиях, кроме Copa do Brasil и Brasileirao, которые стартуют в эти выходные.

С 1 июля вратарь не должен вести себя так, чтобы отвлекать исполнителя пенальти. Например, задерживая удар или касаться стоек ворот, перекладины или сетки. Бразильская конфедерация футбола (CBF) решила начать использовать правило 14 уже с этой недели как в Кубке, так и в Чемпионате Бразилии.

Это изменение внесли после споров, вызванных поведением Эмилиано «Дибу» Мартинеса, вратаря «Астон Виллы» и сборной Аргентины, в серии пенальти на Кубке Америки 2021 и Чемпионате мира в Катаре 2022.