Футбольные клубы Индонезии впервые провели матч после давки на стадионе

Впервые после трагического события в октябре прошлого года состоялся матч между командами Arema FC и Persebaya Surabaya на стадионе в городе Сурабая.

В 2022 году после окончания матча этих команд болельщики вышли на поле и устроили беспорядки. Полицейские пытались сдержать их, применив слезоточивый газ. Люди задыхались и устремились к единственному выходу со стадиона, началась давка, в которой погибли более 100 человек и более 300 пострадали.

Спустя полгода Arema FC и Persebaya Surabaya вновь вышли на поле. На этот раз матч проходил на стадионе без зрителей, чтобы предотвратить повторение прошлогодней трагедии.