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12:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Футбольные клубы Индонезии впервые провели матч после давки на стадионе

Матч двух футбольных команд провели без болельщиков.

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Впервые после трагического события в октябре прошлого года состоялся матч между командами Arema FC и Persebaya Surabaya на стадионе в городе Сурабая.

В 2022 году после окончания матча этих команд болельщики вышли на поле и устроили беспорядки. Полицейские пытались сдержать их, применив слезоточивый газ. Люди задыхались и устремились к единственному выходу со стадиона, началась давка, в которой погибли более 100 человек и более 300 пострадали.

Спустя полгода Arema FC и Persebaya Surabaya вновь вышли на поле. На этот раз матч проходил на стадионе без зрителей, чтобы предотвратить повторение прошлогодней трагедии.

Persebaya Surabaya победила со счетом 1:0. Матч стал важным шагом на пути к тому, чтобы восстановить доверие к футболу, как к спортивному мероприятию в Индонезии.

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Футбольные клубы Индонезии впервые провели матч после давки на стадионе
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