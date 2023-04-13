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17:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрока «Баварии» отстранили за драку

Футболист пропустит ближайший матч.

БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Нападающего «Баварии» Садио Мане временно отстранили от игр за драку, которую он устроил после матча Лиги чемпионов, где его клуб проиграл «Манчестер Сити» со счетом 0:3.

Руководство немецкого клуба приняло решение отстранить нападающего от ближайшего матча Бундеслиги за неподобающее поведение. Кроме того, Мане будет оштрафован, пишут на сайте Bild.

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