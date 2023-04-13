Игрока «Баварии» отстранили за драку
Футболист пропустит ближайший матч.
БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
Футболист пропустит ближайший матч.
Нападающего «Баварии» Садио Мане временно отстранили от игр за драку, которую он устроил после матча Лиги чемпионов, где его клуб проиграл «Манчестер Сити» со счетом 0:3.
Руководство немецкого клуба приняло решение отстранить нападающего от ближайшего матча Бундеслиги за неподобающее поведение. Кроме того, Мане будет оштрафован, пишут на сайте Bild.