Главный тренер клуба «Аль-Наср» уволен
Руди Гарсия больше не будет тренировать клуб из Саудовской Аравии.
Руди Гарсия больше не будет тренировать клуб из Саудовской Аравии.
Руди Гарсия уволен с поста главного тренера клуба «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.
Тренер не оправдал ожиданий, которые возлагало на него руководство. Помимо этого, у тренера возник конфликт с игроками клуба, в частности с Криштиану Роналду, пишут на сайте MARCA.
Роналду высказывал недовольство тренером после недавнего поражения от команды «Аль-Иттихад». Руди Гарсия тренировал «Аль-Наср» с лета 2022 года.