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17:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Главный тренер клуба «Аль-Наср» уволен

Руди Гарсия больше не будет тренировать клуб из Саудовской Аравии.

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Источник: AP 2022

Руди Гарсия уволен с поста главного тренера клуба «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

Тренер не оправдал ожиданий, которые возлагало на него руководство. Помимо этого, у тренера возник конфликт с игроками клуба, в частности с Криштиану Роналду, пишут на сайте MARCA.

Роналду высказывал недовольство тренером после недавнего поражения от команды «Аль-Иттихад». Руди Гарсия тренировал «Аль-Наср» с лета 2022 года.

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