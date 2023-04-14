Футболист «Удинезе» врезался в бар

Защитник футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» Дестини Удоджи, выступающий на правах аренды за «Удинезе», врезался в бар на своем автомобиле.

Футболист в три часа ночи врезался в террасу кафе, это произошло в итальянском городе Удине. Никто из людей не пострадал, ущерб причиненный аварией оценивают в три тысячи евро.

На следующий день после ДТП полиция проверила Дестини на алкотестере, результаты пока неизвестны.