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11:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболист «Удинезе» врезался в бар

Дестини Удоджи не справился с управлением автомобиля.

УдинезеЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Защитник футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» Дестини Удоджи, выступающий на правах аренды за «Удинезе», врезался в бар на своем автомобиле.

Футболист в три часа ночи врезался в террасу кафе, это произошло в итальянском городе Удине. Никто из людей не пострадал, ущерб причиненный аварией оценивают в три тысячи евро.

На следующий день после ДТП полиция проверила Дестини на алкотестере, результаты пока неизвестны.

Руководство клуба заявило, что он понесет наказание, согласно внутреннему регламенту, пишут на сайте MARCA.

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