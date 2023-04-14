Месси может присоединиться к Роналду в чемпионате Саудовской Аравии
Саудовская Аравия планирует подписывать игроков из Европы.
Саудовская Аравия планирует подписывать игроков из Европы.
Переход Криштиану Роналду в «Аль-Наср» вызвал всемирный резонанс, но Саудовская Аравия хочет заполучить еще одного именитого футболиста — Лионеля Месси. Этим летом у него заканчивается контракт с французским клубом «ПСЖ». Других игроков из европейских лиг тоже не оставят без внимания.
Источники в Саудовской Аравии сообщили ESPN, что финансовые трудности, которые испытывают клубы по всей Европе, дают дополнительные возможности набрать игроков.
Летом в чемпионате произойдет значительный рост качества игроков, которые будут выступать за клубы. В чемпионат хотят подписать 50 футболистов из большой пятерки европейских лиг. Этот план поддерживает Министерство спорта Саудовской Аравии.