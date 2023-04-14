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13:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси может присоединиться к Роналду в чемпионате Саудовской Аравии

Саудовская Аравия планирует подписывать игроков из Европы.

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Источник: Reuters

Переход Криштиану Роналду в «Аль-Наср» вызвал всемирный резонанс, но Саудовская Аравия хочет заполучить еще одного именитого футболиста — Лионеля Месси. Этим летом у него заканчивается контракт с французским клубом «ПСЖ». Других игроков из европейских лиг тоже не оставят без внимания.

Источники в Саудовской Аравии сообщили ESPN, что финансовые трудности, которые испытывают клубы по всей Европе, дают дополнительные возможности набрать игроков.

Летом в чемпионате произойдет значительный рост качества игроков, которые будут выступать за клубы. В чемпионат хотят подписать 50 футболистов из большой пятерки европейских лиг. Этот план поддерживает Министерство спорта Саудовской Аравии.

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