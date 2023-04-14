Месси снялся в фотосессии для Louis Vuitton

Месси рекламирует чемоданы из культовой коллекции Horizon. В фотосессии футболист позирует в черном брючном костюме и ботинках челси.

В ноябре 2022 года Месси снялся для Louis Vuitton вместе с Криштиану Роналду. Фотограф Энни Лейбовиц запечатлела, как спортсмены играют партию в шахматы, а вместо доски у них чемодан бренда.