Месси снялся в фотосессии для Louis Vuitton
Лионель вновь снялся для бренда.
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Лионель вновь снялся для бренда.
Аргентинский футболист и форвард клуба «ПСЖ» Лионель Месси снялся для новой рекламной кампании французского дома моды Louis Vuitton.
Месси рекламирует чемоданы из культовой коллекции Horizon. В фотосессии футболист позирует в черном брючном костюме и ботинках челси.
В ноябре 2022 года Месси снялся для Louis Vuitton вместе с Криштиану Роналду. Фотограф Энни Лейбовиц запечатлела, как спортсмены играют партию в шахматы, а вместо доски у них чемодан бренда.