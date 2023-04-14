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16:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси снялся в фотосессии для Louis Vuitton

Лионель вновь снялся для бренда.

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Аргентинский футболист и форвард клуба «ПСЖ» Лионель Месси снялся для новой рекламной кампании французского дома моды Louis Vuitton.

Месси рекламирует чемоданы из культовой коллекции Horizon. В фотосессии футболист позирует в черном брючном костюме и ботинках челси.

В ноябре 2022 года Месси снялся для Louis Vuitton вместе с Криштиану Роналду. Фотограф Энни Лейбовиц запечатлела, как спортсмены играют партию в шахматы, а вместо доски у них чемодан бренда.

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