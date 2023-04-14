Футболист «ПСЖ» ничего не оставил жене при разводе
Хакими «удачно» развелся с женой.
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Хакими «удачно» развелся с женой.
Защитник сборной Марокко и французского клуба «ПСЖ» Ашраф Хакими развелся с женой и не оставил ей никакого имущества.
В последние дни появились подробности развода Хакими с женой Хибой Абук. Жена обратилась в суд с иском о разводе и хотела раздела имущества. Но после оформления развода оказалось, что у Ашрафа Хакими нет никаких активов. Он заранее перевел их на имя матери, пишут Vesti.kz.
La Gazzetta dello Sport сообщает, что зарплата футболиста составляет 10 миллионов евро в год. Бывшая жена могла бы претендовать на половину имущества, но Хакими сделал так, что по документам мать игрока получает около 80 процентов его доходов. А значит Хиба Абук осталась ни с чем.