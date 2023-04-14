Футболист «ПСЖ» ничего не оставил жене при разводе

Защитник сборной Марокко и французского клуба «ПСЖ» Ашраф Хакими развелся с женой и не оставил ей никакого имущества.

В последние дни появились подробности развода Хакими с женой Хибой Абук. Жена обратилась в суд с иском о разводе и хотела раздела имущества. Но после оформления развода оказалось, что у Ашрафа Хакими нет никаких активов. Он заранее перевел их на имя матери, пишут Vesti.kz.