Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Фиорентина
Аталанта
Футбол. Зарубежный
22:00
Лидс
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
22:00
Сельта
Мальорка
Футбол. Зарубежный
16.04
Рома
Удинезе
30
Футбол. Зарубежный
16.04
Марсель
Труа
31
Футбол. Зарубежный
16.04
Валенсия
Севилья
02
Все события
16:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси — главный претендент на «Золотой мяч»

Гонка за «Зотовым мячом» продолжается.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Лучшие футболисты мира претендуют на то, чтобы сменить победителя награды «Золотой мяч» 2022 Карима Бензема и поднять трофей над головой.

Аргентинский футболист и игрок команды «ПСЖ» Лионель Месси — главный фаворит в гонке за «Золотым мячом». Его преследуют форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, а также партнер по команде «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Обновленный рейтинг представил Goal.

Церемония награждения состоится в конце года в Париже.


Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Скончалась гандболистка Виктория Дивак
Руководство тенниса Великобритании несет убытки в связи со...
Фоторепортажи
35Мэрилин Загитова, Маленький принц Кондратюк, шаман Валиева: как прошел турнир шоу-программ
15Как афганские спортсменки скрываются от исламистов и продолжают тренироваться тайно
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь