Месси — главный претендент на «Золотой мяч»

Лучшие футболисты мира претендуют на то, чтобы сменить победителя награды «Золотой мяч» 2022 Карима Бензема и поднять трофей над головой.

Аргентинский футболист и игрок команды «ПСЖ» Лионель Месси — главный фаворит в гонке за «Золотым мячом». Его преследуют форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, а также партнер по команде «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Обновленный рейтинг представил Goal.

Церемония награждения состоится в конце года в Париже.