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10:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Чемпион мира по футболу Лисандро Мартинес перенес операцию

Мартинес перенес операцию на ноге.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Чемпион мира по футболу в составе сборной Аргентины Лисандро Мартинес успешно перенес операцию из-за перелома плюсневой кости. Он получил травму в матче с «Севильей» в четвертьфинале Лиги Европы. Футболист команды «Манчестер Юнайтед» пропустит оставшуюся часть сезона.

Лисандро Мартинес выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. В составе команды он провел 45 матчей и забил один гол.

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