Чемпион мира по футболу Лисандро Мартинес перенес операцию

Чемпион мира по футболу в составе сборной Аргентины Лисандро Мартинес успешно перенес операцию из-за перелома плюсневой кости. Он получил травму в матче с «Севильей» в четвертьфинале Лиги Европы. Футболист команды «Манчестер Юнайтед» пропустит оставшуюся часть сезона.