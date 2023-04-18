Чемпион мира по футболу Лисандро Мартинес перенес операцию
Мартинес перенес операцию на ноге.
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Мартинес перенес операцию на ноге.
Чемпион мира по футболу в составе сборной Аргентины Лисандро Мартинес успешно перенес операцию из-за перелома плюсневой кости. Он получил травму в матче с «Севильей» в четвертьфинале Лиги Европы. Футболист команды «Манчестер Юнайтед» пропустит оставшуюся часть сезона.
Лисандро Мартинес выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. В составе команды он провел 45 матчей и забил один гол.