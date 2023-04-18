Неймар скоро вернется в расположение «ПСЖ»
Стало известно, когда вернется футболист.
ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Стало известно, когда вернется футболист.
Бразильский нападающий Неймар должен вернуться в расположение французского клуба «ПСЖ» в конце апреля, пишут в Le Parisien.
Сейчас Неймар находится в Бразилии, где проходит начальный этап выздоровления после тяжелой травмы. Когда он приедет в Париж, то продолжит свое восстановление и подготовку к новому сезону.
В текущем сезоне Неймар успел принять участие в 29 матчах команды, где забил 18 голов и сделал 17 результативных передач. Контракт бразильца рассчитан до лета 2025 года.