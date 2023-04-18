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11:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Неймар скоро вернется в расположение «ПСЖ»

Стало известно, когда вернется футболист.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Бразильский нападающий Неймар должен вернуться в расположение французского клуба «ПСЖ» в конце апреля, пишут в Le Parisien.

Сейчас Неймар находится в Бразилии, где проходит начальный этап выздоровления после тяжелой травмы. Когда он приедет в Париж, то продолжит свое восстановление и подготовку к новому сезону.

В текущем сезоне Неймар успел принять участие в 29 матчах команды, где забил 18 голов и сделал 17 результативных передач. Контракт бразильца рассчитан до лета 2025 года.

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