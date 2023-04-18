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16:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Поль Погба дал показания в суде по делу о вымогательствах

Новые показания футболиста.

ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Футболист итальянского клуба «Ювентус» и сборной Франции Поль Погба дал показания по делу о вымогательствах, пишет L'Equipe. Погба проходит потерпевшим по этому делу. Спортсмен признался, что заплатил одному из преступников 38 тысяч евро.

«Я долгое время держал всё это в себе, но теперь решил рассказать об этом. Этот случай оказал большое влияние на моё тело, повлиял на получение мной травм. Я обсуждал это с тренером сборной Франции. Я поверил вымогателям, я думал, что они хотят навредить моим друзьям и семье», — сказал Погба.

Ранее Поль уже рассказал, что стал жертвой вымогательств и угроз со стороны преступной группировки, членом которой является его брат Матиа. Злоумышленники требовали у футболиста 13 миллионов евро.

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