«ПСЖ» не торопится предлагать контракт Рамосу
Серхио Рамос ждет предложения от клуба.
ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Серхио Рамос ждет предложения от клуба.
Защитник французского клуба «ПСЖ» Серхио Рамос хочет провести еще один сезон в европейском клубе, пишет Mundo Deportivo.
Контракт футболиста заканчивается в конце текущего сезона. «ПСЖ» не предложит футболисту контракт, пока не гарантирует себе победу в чемпионате Франции.
Руководство клуба довольно игрой испанского защитника, но Рамосу, скорее всего придется пойти на понижение зарплаты, чтобы остаться в команде.