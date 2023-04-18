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16:36 (мск), источник: Sportmail.ru

«ПСЖ» не торопится предлагать контракт Рамосу

Серхио Рамос ждет предложения от клуба.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Защитник французского клуба «ПСЖ» Серхио Рамос хочет провести еще один сезон в европейском клубе, пишет Mundo Deportivo.

Контракт футболиста заканчивается в конце текущего сезона. «ПСЖ» не предложит футболисту контракт, пока не гарантирует себе победу в чемпионате Франции.

Руководство клуба довольно игрой испанского защитника, но Рамосу, скорее всего придется пойти на понижение зарплаты, чтобы остаться в команде.


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